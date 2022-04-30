المتحدة تمنع أحمد شوبير من التعرض للزمالك نهائيا بعد شكوى مرتضى منصور

قامت الشركة المتحدة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإجراء تحقيق عاجل مع أحمد شوبير المذيع في قناة "أون تايم سبورت"، بسبب قيامه ببث الفتنة بين جماهير أندية الزمالك والأهلي والمصري والإسماعيلي والاتحاد، بناء على الشكوى المقدمة من المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء.

كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أحمد شوبير من قبل الشركة المتحدة والهيئة الوطنية للإعلام، وتم التنبيه عليه بأن يمتنع عن ذكر اسم نادي الزمالك سواء بالسلب أو الإيجاب في برامجه.

وأجرى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وسيف الوزيري، رئيس شركة بريزنتيشن، اتصالاً بالمستشار مرتضى منصور وأبلغاه أنه تم أخذ تعهد على شوبير بعدم ذكر اسم نادي الزمالك بالإيجاب أو السلب.

من جانبه وجه المستشار مرتضى منصور الشكر لكرم جبر وسيف الوزيري على تجاوبهما مع شكوى نادى الزمالك ضد التجاوزات التي يقوم به البعض.