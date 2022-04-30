اتحاد الكرة يخاطب كاف لاختيار ملعب محايد لنهائى أبطال أفريقيا

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، بيانا أكد فيه أنه خاطب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشكل رسمي، أثناء سريان بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية، للتشديد على ضرورة مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص وإقامة المباراة النهائية لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية على ملاعب محايدة بعيدا عن الفرق أطراف المباراتين.

كما أكد الاتحاد المصري لكرة القدم تحفظه على إقامة نهائي دوري الأبطال فى نسخته الحالية 2021/ 2022 على ملعب أي من الدول الأربعة التي وصلت فرقها للدور قبل النهائي، وهي مصر والجزائر والمغرب وأنجولا، ويطالب بالحياد التام في مثل هذه الأمور.

وفرضت أزمة ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 2022 نفسها على سطح الأحداث الكروية المصرية والأفريقية بصفة عامة وداخل جدران النادي الأهلي على وجه الخصوص بعدما خرجت تسريبات تناولتها تقارير إعلامية مغربية تُفيد برغبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إسناد نهائي دوري أبطال أفريقيا للمغرب للمرة الثانية على التوالي.

وسيتم حسم هذا الملف خلال اليومين المقبلين، حيث سيُعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، خلال اليومين المقبلين، الدولة التى تستضيف نهائي دوري أبطال أفريقيا للنسخة الحالية 2022 .

الأهلي سيلعب مع وفاق سطيف الجزائرى، فيما يلتقى الوداد المغربي مع بترو أتلتيكو الأنجولي فى نصف نهائي دوري الأبطال، وتقام مباريات الذهاب أحد يومي 6 أو 7 مايو، على أن تقام مباراة العودة أحد يومى 13 أو 14 من الشهر ذاته.