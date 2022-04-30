البابا تواضروس الثانى يهنئ وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعيد الفطر المبارك

جدة - نرمين السيد - وقال البابا فى نص البرقية: "السيد الفريق أول محمد أحمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالإصالة عن نفسى وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرنى أن أبعث لسيادتكم ولجميع رجال القوات المسلحة المصرية، من ضباط وضباط صف وجنود، أصدق التهانى القلبية بحلول عيد الفطر المبارك، طالبين من الله أن ينعم عليكم بوافر الصحة وينجح جهودكم لحفظ أمن مصر ومواجهة أعدائها".

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