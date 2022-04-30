البابا تواضروس يهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر

جدة - نرمين السيد - بعث قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة عيد الفطر المبارك.





وجاء فى نصها: "فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الدكتور أحمد الطيب، يسعدنى بالإصالة عن نفسى وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم، وجميع أشقائنا المصريين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مصلين أن يوفق الله جهودكم الحثيثة لنشر الوعى وإعلاء شأن بلادنا الغالية بالفكر المستنير وترسيخ ثقافة المواطنة والحوار والعيش المشترك فى كل الربوع، دمتم محروسين فى حفظ الله وعنايته".

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