/694999/مسلسل-مكتوب-عليا-الحلقة-28-أيتن-عامر-وهنادي-مهنا-متهمان-في-قضية-فساد

مسلسل مكتوب عليا الحلقة 28، بدأت باختطاف جلجل “أكرم حسني” لـ كمال الذي ارتكب جريمة القتل والسرقة في الحلقات السابقة فيما عاد بدوي "عمرو عبدالجليل" لهم مرة ثانية ليحاول معهم كشف برائتهم من جريمة القتل الذي تدبسوا بها.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة 28

وينتقل المشهد لـ مزاجات “هناء الشوربجي” التي تقوم بطردهم من المنزل بعد مساعدتهم، ولكن يقوم جلجل باقناعها بالبقاء ومساعدتهم حتى ظهور برائتهم.

يحدد كمال دقيقة واحدة يروي بها تفاصيل ارتكابه للجريمة فيروي كمال جزء منها مع دمجها بذكرياته في الطفولة، ثم تنتهي الدقيقة ويتوقف كمال عن الكلام والاعتراف بباقية الجريمة.

يعاتب جلجل بدوي على كل المصائب التي فعلها به رغم أنه كان دائما يحاول انقاذه، رصدا محولاته المستمرة في توريطه في وقواض القتل وسرقة الآثار، ثم يتركه مع كمال لينتظر الدقيقة التي سيتحدث بها على مدار اليوم.

بار كود كلمة السر في انقاذ جلجل من جريمة القتل

يستيقظ جلجل في اليوم التالي ليجد صديقه سيد بجانب كمال منتظر حديثه لكشف تفاصيل الجريمة، وتكون الكلمية الجديدة التي تنتظره هي “بار كود” ليتفاجي جلجل بتصويب بدوي مسدسا تجاه والده.

روقة وسلمى متهمان في قضية فساد

وينتقل المشهد لـ روقة “أيتن عامر” التي تستدعيها الشرطة هي وسلمى لسبب لم يعرفانه ثم يكتشفان عند ذهابهم بأنهم متورطين في قضية فساد كانت تحدث في الشركة التي كتبها جلجل لهم.

وتنتهي الحلقة 28 من مسلسل مكتوب عليا بمفاجأة صادمة لجلجل بعد محاولته الكشف عن البار كود في السوبر ماركت.

مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا

جدير بالذكر أنه يعرض مسلسل مكتوب عليا يوميا طوال شهر رمضان عبر شاشة قناة dmc الفضائية في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد الساعة 12.30 صباحا، وللمرة الثانية الساعة 6 صباحا، بينما يعرض على شاشة قناة dmc دراما، ومنصات watch it وشاهد vip.

وتدور قصة مسلسل مكتوب عليا حول الفنان أكرم حسني يجسد شخصية جلال خلال أحداث العمل الدرامي، وهو شاب من طبقة متوسطة، يعيش حياة صعبة، من أجل إيجاد الأموال، والحصول على معيشة مستقرة، يمتلك ميزة أو لعنة اذ بدأت تظهر كلمات معبرة على ذراعه، لكي تخبره بما سيحدث له خلال الساعات المقبلة، حتى يأتي يوم ويجد على ذراعه كلمة الموت، ليعلم أنه سوف يموت، فيحاول بكل الطرق أن يمنع ذلك الحدث في إطار من التشويق والإثارة.