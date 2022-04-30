أسرة مسلسل الكبير اوي 6 ضيوف لميس الحديدي في هذا الموعد

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تستعد الأمة العربية لإستقبال عيد الفطر المبارك، مع تبقي يومين على انتهاء شهر رمضان الكريم، ويشارك برنامج كلمة أخيرة بحلقة مميزة في أول وثالث أيام عيد الفطر المبارك مع وجود ضيوف مميزة.

دوت الخليج يرصد لكم ضيوف حلقات العيد مع لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة

لميس الحديدي في عيد الفطر

يأتي في حلقة عيد الفطر، أسرة مسلسل الكبير اوي 6 ضيوف حلقة ثالث أيام عيد الفطر المبارك مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة، وأيضًا الفنانة يسرا ضيفة أول أيام عيد الفطر المبارك ومن المتوقع أن تحظى الحلقة بإقبال جماهيري كبير.

أحداث مسلسل الكبير 6 الحلقة 28

بدأت الحلقة 28 من مسلسل الكبير اوي ٦ بوصول الفنانة هنادي مهنا على الريد كاربت للمهرجان وبدأت في التقاط العديد من الصور كأي مهرجان دولي، والتي أجرت حوار طريف مع مربوحة “رحمة أحمد” تسبب في مشاجرتها مع زوجها الفنان أحمد خالد صالح.

أما عن هجرس فقام بإجراء أولى لقائته التليفزيونة مع الفنان محمد ممدوح والذي سألها خلاله عن تقديم أدوار الإغراء، لكنه أكد أنه لا يمانع ذلك ويمكنه الظهور بمايوه على البحر.

تعرض كل من الفنان فتحي عبد الوهاب والفنان محمد سلام لموقف محرج فور وصولهم للمهرجان، اذ أنه بمجرد وصول فتحي عبد الوهاب على السجادة الحمراء تجمعت حوله النساء والأطفال لالتقاط الصور معه، وعند وصول يسرا تركوه وذهبوا لها على الفور، أما محمد عبد السلام فظن الكبير أنه هجرس بسبب الشبه الكبير بينهم.

هذا وغازل الكبير الفنانة شيرين رضا اذ قال لها عندما رأها: “هنا سأسكت قليلا احتراما لهذا الجمال” لتسأله شيرين رضا: “انت مين”، فيخبرها بأنه الكبير.

أبطال مسلسل الكبير أوي 6

يخوض بطولة مسلسل الكبير أوي كلا من النجوم أحمد مكي، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، وآخرين والعمل من تأليف مصطفى صقر، والإخراج لـ أحمد الجندي.