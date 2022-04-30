/694996/طارق-الخولي-قرار-إعادة-تفعيل-لجنة-العفو-الرئاسي-من-أكثر-القرارات-الشعبوية-الموسعة-لحالة-الرضا-المجتمعي

قال النائب طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو لجنة العفو الرئاسي، ان فلسفة وجود اللجنة بعد إحيائها من جديد هي توجه الارادة السياسية الكبير في استخدام الصلاحيات الدستورية بشان العفو عن بعض الشباب في بعض القضايا، منوها ان الارادة السياسية تهدف الى خروج الشباب ودمجهم للمجتمع بشكل طبيعي مرة أخرى بعد خروجهم من خلف القضبان.

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جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج التاسعة تقديم الاعلامية دينا عبد الكريم المذاع على قناة الاولى الفضائية ، مضيفا أن اللجنة استطاعت ان تفرج على عدد من الشباب وكان لها العديد من الانجازات وبالتالي اعادة تفعيلها من اكثر القررات شعبوية لانه مع وجود عفو رئاسي على شباب في مقتبل عمرهم يسهم هذا الامر في حالة من الارتياح المجتمعي والرضا الشعبي.

طارق الخولي: لجنة العفو توسعت اعمالها لتشمل ملف الغارمين والغارمات

وأكمل النائب طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو لجنة العفو الرئاسي، أن اللجنة لتوسعت أعمالها لتشمل ملف الغارمين والغارمات إلى جانب الشباب المحبوسين. معقبا:” شعرب بالفرحة للاسهام في هذا ملف الغارمين والغارمات لأنه من الامور التي تشكل هم كبير ، وتخص مسألة السلم الاجتماعي .

طارق الخولي: قرارات العفو يتم تحديدها وفقا لمعيارين اساسين

واستطرد النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، أن قرارت العفو يتم تحديدها وفقا لمعيارين اساسين في فحص جرائم المحبوسين ، وهي ارتكاب أعمال عنف والانضمام لجماعة إرهابية من قبلهم.

واوضح عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق حوار سياسي الفترة الماضية نحو العبور للجمهورية الجديدة ، من اجل عمل انخراط سياسي بين الجميع .

وأكمل الخولي أنه سيكون هناك مزيد من الدعم للملف الخقوقي، مشي ا إلى أن خروج اي شاب من خلف القضبان يضمن الارتياح في المجتمع ، مضيفا:" عودة شخص إلى أسرته يعطيه فرصه للحياة مرة أخرى وهذا الأمر يدل على إرادة الدولة الحرة بقيادتها السياسية".

طارق الخولي: قرار إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي من أكثر القرارات الشعبوية الموسعة لحالة الرضا المجتمعي

واشار عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو لجنة العفو الرئاسي، ان لجنة العفو الرئاسي شكلت منذ ايام، وسوف يتم وضع الية لتنظيم عملها، من اجل القدرة على انجاز اكبر عدد من الحالات في اسرع وقت ممكن والافراج عنهم.

واوضخ الخولي انه يوجد عدد من الشباب الذي تم الافراج عنهم مشيرا الى ان قرارت العفو احيانا تستغرق وقت لما تتعلق به من اجراءات قانونية، معقبا:” دمج الشباب الذي تم الافراج عنه في المجتمع هو من أولويات عمل لجنة العفو”.