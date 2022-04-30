الأهلي يعلن غياب السولية أمام سيراميكا وفحص طبى للاعب بعد المباراة

يخضع عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي بعد انتهاء ‏مباراة سيراميكا المقرر لها التاسعة والنصف مساء السبت في بطولة الدوري الممتاز، لتحديد موقفه من المشاركة بالتدريبات الجماعية مع الفريق في بداية التحضيرات لمباراة وفاق ‏سطيف الجزائري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.‏

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادي، أن حالة السولية مطمئنة إلى حد كبير ‏بعد شكوى اللاعب من آلام في العضلة الخلفية خلال مباراة طلائع الجيش، ولم يستطع استكمال ‏المباراة.‏

وقال رئيس الجهاز الطبي إن حالة السولية سيتم تقييهما بعد مباراة سيراميكا اليوم لتحديد ‏فرصته في المشاركة في المران الجماعي، مشيرا إلى أن موقف اللاعب مطمئن بعد خضوعة لبرنامج ‏علاجي وتأهيلي.‏

وخاض عمرو السولية تدريبات منفردة الجمعة اشتملت على الجري حول الملعب على هامش ‏مران الفريق، وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية، ضمن البرنامج الخاص به لتجهيزه للعودة إلى ‏المشاركة في المران الجماعى.‏

ويستعد الأهلي لمباراة سيراميكا المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم السبت على ملعب ‏المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.‏