البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسى والحكومة بعيد الفطر المبارك

قدم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة المصرية، بحلول عيد الفطر المبارك.

وبعث قداسته برقية تهنئة بهذه المناسبة قال فيها:

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أقدم لفخامتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، شاكرين الله الذي يعين مساعيكم في تنمية البلاد بعد مواجهة الأخطار والتحديات المختلفة، وندعوه أن يبارك كل ما تمتد إليه أيديكم لبناء وطننا العزيز مصر وتحقيق آمال المصريين. دمتم محفوظين بعناية الله، ودام الخير والأمن والأمان لمصرنا". وجاء في برقيته التي وجهها للحكومة المصرية. "الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أبعث لدولتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أصدق التهاني القلبية بحلول عيد الفطر المبارك، طالبين من الله أن ينعم عليكم بوافر الصحة ويوفق سعيكم في طريق تنمية مصر في جميع النواحي، وهو ما يلمسه جميع المصريين بفضل جهودكم الحثيثة. دمتم محفوظين بعناية الله.

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