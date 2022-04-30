محافظ شمال سيناء يوزع ملابس العيد على الأطفال الأيتام

جدة - نرمين السيد - وأكد المحافظ بحسب بيان اليوم، أن المحافظة تولى اهتمامًا كبيرًا بالأطفال الأيتام من خلال الجمعيات الأهلية بإشراف مديرية التضامن الاجتماعى، وقدم المحافظ التهنئة لأطفال دار رعاية الأيتام بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، كما قدم الشكر للمتبرعين من أهل الخير، والمتطوعين وجميع المشرفين بدار الوهاب ودار الرعاية المتكاملة وجمعية رسالة نور على نور.
حضر الزيارة كل من أسامة عفش رئيس مركز ومدينة العريش، على غيط مدير عام التضامن الاجتماعى، الدكتور مصطفى المالح رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الأحمر المصرى، موسى رويشيد رئيس فرع جمعية رسالة نور على نور بالعريش، المهندس السيد محمد حسانين رئيس مجلس إدارة دار الرعاية المتكاملة للأيتام، وسعدية محمود حسنين مدير عام التضامن السابق وعضو جمعية دار الوهاب.
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