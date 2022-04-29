/694997/مسلسل-العائدون-الحلقة-28-ميد-عادل-ينجح-في-رسم-شكل-ولي-داعش

مسلسل العائدون الحلقة 28، رصدت حزن محمود عبد المغني الذي تصارع زوجته وابنها الذي تحمله في بطنها الموت في المشفى اذ يخبره حماه بأن الجنين لم يكتب له العيش مما ينعكس على صدمة عبد المغني.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحداث مسلسل العائدون الحلقة 28

وانتقل المشهد لأمير كرارة وأمينة خليل في المستشفى اذ يكتشفان أن الشاب الذي كان معه في العملية لديه نزيف قوي ولازال تحت المراقبة بسبب خطورة حالته.

ورصد المشهد محاولة سياف القيام بعملية كبير داخل مصر مؤكدا أنه يريد من خلالها أن يعرف كل الأشخاص مدى قوتهم وقدرتهم على تدمير كل من يعترض طريقهم، بينما ينصح عمر “أمير كرارة”، المغني بأن العملية التي أقاموها ليست إلا محاولة لتلهيتهم عن فعل اكبر يستعد له سياف اذ أنه لازال في مصر حتى الان.

نهاية الحلقة 28 من مسلسل العائدون الحلقة 28

وتنتهي الحلقة 28 من مسلسل العائدون بتعود سياف لاهدار الكثير من الدماء خلال المؤتمر في حين أن المخابرات المصرية تعمل على رسم الخطة للامساك بسياف، فيما ينجح علاء “ميدو عادل” في رسم ولي داعش سياف وتغلق الحلقة على رؤية أمير كرارة للرسمة والتعرف على شكل سياف.

مواعيد عرض مسلسل العائدون

هذ وتأتي مواعيد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة يوميًا في تمام الساعة 10:45 مساءً، بينما سيُعاد مرة ثانية في تمام الساعة 3 من صباح اليوم التالي، وإعادة أخرى في تمام الساعة 4:55 مساءً، ويُعرض عبر قناة دي إم سي دراما، في تمام الساعة الواحدة إلا ربع بعد منتصف الليل، في حين تكون الإعادة في تمام الساعة الثامنة صباحًا، والإعادة الأخرى في الواحدة والنصف ظهرًا.

ويتناول مسلسل العائدون أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضاً عدداً من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب.