/694995/مصرللطيران-سعر-٥٩٩-جنيها-للاتجاه-الواحد-ليس-موحدا-علي-جميع-الرحلات-الداخلية

قالت شركة مصر للطيران إن طرح سعر خاص يبدأ من ٥٩٩ جنيها للاتجاه الواحد على بعض الرحلات الداخلية لمصرللطيران، ليس سعرا موحدا علي جميع الرحلات الداخلية وإنما علي بعض الرحلات الداخلية وفي بعض التوقيتات على مدار أيام الأسبوع كما أنه سعر خاص للسفر في الاتجاه الواحد فقط وليس فى الاتجاهين ذهاب وعودة .

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جدير بالذكر أن مصرللطيران تسير ١٩٤ رحلة داخلية منتظمة واضافية الي كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسي علم خلال إجازة عيد الفطر المبارك في الفترة من ( ١ ) وحتي ( ٧ ) مايو ٢٠٢٢ .

كان الطيار عمرو نبيل رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، قد صرح أن الشركة الوطنية مصر للطيران قامت بطرح سعر خاص يبدأ من 599 جنية شامل الضرائب للإتجاه الواحد ذهاب فقط أو عودة فقط علي بعض الرحلات الداخلية وذلك إعتبارًا من اليوم 28 ابريل 2022 وحتي 31 مايو 2022، يأتي ذلك من منطلق حرص الناقل الوطني مصرللطيران على مشاركة عملائها مختلف الأعياد والمناسبات السعيدة.

مصرللطيران: سعر ٥٩٩ جنيها للاتجاه الواحد ليس موحدا علي جميع الرحلات الداخلية

جاء ذلك في إطار احتفال الشركة الوطنية مصر للطيران بمناسبة مرور 90 عامًا علي إنشائها وحرصًا من الشركة على توفير أفضل عروض السفر لعملائها إلى مناطق الجذب السياحي وتشجيعًا لحركة السفر، خلال فترة اجازة العيد ومع بداية فصل الصيف.

هذا ويمكن للعملاء حجز التذاكر، والتعرف على ضوابط السفر والشروط والأحكام من خلال الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.com أو مركز اتصالات مصر للطيران 1717 أو من خلال مكاتب مصر للطيران المنتشرة في أنحاء الجمهورية.