بالصور.. حفل إفطار ضخم حضره نجوم الفن والإعلام ومشاهير الكُتّاب في مصر

/694994/بالصور-حفل-إفطار-ضخم-حضره-نجوم-الفن-والإعلام-ومشاهير-الكتاب-في-مصر

أقيم حفل إفطار مميز أطلقته مؤسسات إعلامية عدة، أقيم الحفل بدار الهيئة الهندسية بمصر الجديدة بالقاهرة، وحضره لفيف من نجوم الفن والسياسة ونخبة من الكتاب والباحثين والصحفيين والإعلاميين.

دوت الخليج

على شرف الحفل حضر المنتج وكاتب السيناريست الكبير حمدي يوسف و د جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية والدكتورة أماني الطويل نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والدكتورة سماح المرسي رئيس قسم السياسة والاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية جامعة القاهرة.

حفل إفطار ضخم حضره نجوم الفن والإعلام ومشاهير الكُتّاب في مصر

كما شارك بالحضور الفنان أحمد سلامة والإعلامي جمال الشاعر رانيا يعقوب.. عضو مجلس إدارة البورصة المصرية ورئيس شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، ومحمد حسن العضو المنتدب لشركة بلوم مصر للاستثمارات المالية، ومحمود عطا مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالي، واللواء أيمن فودة رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادي الأفريقي، والدكتور وسيم السيسي عالم المصريات، والناقد الفني إيهاب عبد العزيزة والدكتورة أميرة حسام معاون وزير التخطيط، والباحث من جمهورية إفريقيا الوسطى أحمد توم، والباحث من جنوب السودان تيكواج بيتر، أنس القصاص الباحث في العلاقات الدولية مستشار سابق باليونسكو.

وألقت الدكتورة نرمين توفيق المنسق العام لمركز فاروس للدراسات الإستراتيجية كلمة على هامش الحفل ورحبتها بالضيوف والزوار ، كما رّحب الدكتور أحمد الباز المدير التنفيذي لشبكة رؤية الإخبارية بجموع الحفل خلال كلمة له.

و أدلى إبراهيم طاحون المدير التنفيذي لقناة أزهري بكلمة قصيرة ورحب بالضيوف، ، فيم وجّه المدير التنفيذي لمؤسسة ماعت جروب للجموع كلمة بسيطة مرحبا بضيوف الحفل.

وشهد حفل الإفطار الحفل الذي نظمه مؤسسات إعلامية منها قناة أزهري الفضائية وشبكة رؤية الإخبارية ومؤسسة ماعت جروب المتخصصة في الإعلام الرقمي، ومركز فاروس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية المختص بالشأن الإفريقي، مشاركة فريق من الصحفيين والكتاب في مختلف المؤسسات الصحفية والإعلامية في مصر والعالم العربي، منهم ياسر محمد الكاتب بـ "الأهرام ويكلي"، وسيد عبد الحفيظ مدير التحرير بوكالة أنباء الشرق الأوسط وصلاح عبد الصبور مدير التحرير بصحيفة سبق السعودية، والكاتب الصحفي والمؤلف محمد طعيمة، والكاتب محمد رضا والصحفي خيري العطار من وكالة أنباء الشرق الأوسط، و ا محمد أبو زهرة بالمركز الإعلامي بجامعة الأزهر، محمد شعبان مدير التحرير بوكالة أنباء الشرق الأوسط، والمخرج أحمد شعبان من قناة صفا الفضائية ومحمد الاسكندراني الكاتب بموقع صدى البلد، وراندا خالد الكاتبة بصحيفة الوفد، وحسن الغزالي منسق مكتب الشباب الإفريقي بوزارة الشباب والرياضة، وممدوح زكي المذيع بإذاعة صوت العرب، الدكتورة أماني محمود المذيعة بالتلفزيون المصري.