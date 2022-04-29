/694992/نضال-الشافعي-يغيب-عن-حضور-مهرجان-المزاريطة-لهذا-السبب

كشف الفنان نضال الشافعي سبب غيابه عن حضور مهرجان المزاريطة التي بدأت فعالياته اليوم الجمعة في الحلقة 28 من مسلسل الكبير أوي 6.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير سبب غياب نضال الشافعي عن مهرجان المزاريطة

كتب نضال الشافعي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “آسف لعدم حضورى مهرجان المزاريطه الدولى بسبب انشغالى بقضية قـ تـ ـل نور”.

مهرجان المزاريطة

وشهد مهرجان المزاريطة في الحلقة 28 من مسلسل الكبير أوي حضور عدد من النجوم منهم الفنان محمد ممدوح، والفنانة هنادي مهنا، والفنان محمد سلام، فضلا عن الفنان فتحي عبد الوهاب والفنانة شيرين رضا التي انكرت معرفتها بالكبير أوي.

ولم يوافق عدد من نجوم الفن على الحضور لمهرجان المزاريطة مثل الفنان أحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدي، كما ظهر الفنان مصطفى بسيط كضيف شرف الحلقة في شخصية منظم حفلات ويعرض على حزلئوم باقة الدوبلير، التي تضم عدد كبير من أشباه الفنانين لحضور المهرجان مثل الفنان كريم عبد العزيز.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 6

جدير بالذكر أنه يعرض مسلسل الكبير أوي 6 في تمام الساعة السادسة والثلث مساء على قناة أون، على أن يعاد عرض مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 24 في تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل وتأتي الإعادة الثانية في تمام الساعة 2:00 مساء باليوم التالى، كما يمكن للجهور مشاهدته على قناة أون دراما في مواعيد مختلفة، فضلا عن عرضه على منصة شاهد الإلكترونية والتي يحتل عليها المركز الثالث.

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هذا ويخوض بطولة مسلسل الكبير أوي كلا من النجوم أحمد مكي، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، وآخرين والعمل من تأليف مصطفى صقر، والإخراج لـ أحمد الجندي.