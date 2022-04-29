/694991/فتحي-عبد-الوهاب-مناشدا-مهرجان-المزاريطة-في-حد-نسي-طفلته-معايا

أصدرت الفنان فتحي عبد الوهاب بيان عاجل ينفي من خلاله أنباء امتلاكه ابنه بعد ان تداولت الصفحة الرسمية لمهرجان المزريطة صورة له حاملا طفلة زاعما بإنها ابنته.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير بيان فتحي عبد الوهاب ردا على شائعة مهرجان المزاريطة

وجاء بيان فتحي عبد الوهاب الساخر على النحو الأتي: “قال الفنان فتحي عبدالوهاب أنه ليس لديه أطفال من الإناث مؤكدا أن البنت التي ظهرت معه في إحدى الصور هي بنت سيدة من سيدات المزاريطة الأفاضل وأن السيدة تركت معه الطفلة لتلتقط صورة مع النجمة يسرا وأختفت بعدها مشيرًا إلي أنها لم تأخذ ابنتها حتى الآن وناشد عبدالوهاب صناع المهرجان بسرعة التواصل مع السيدة لتتسلم الطفلة في أقرب وقت”.

مهرجان المزاريطة

وشهد مهرجان المزاريطة في الحلقة 28 من مسلسل الكبير أوي حضور عدد من النجوم منهم الفنان محمد ممدوح، والفنانة هنادي مهنا، والفنان محمد سلام، فضلا عن الفنان فتحي عبد الوهاب والفنانة شيرين رضا التي انكرت معرفتها بالكبير أوي.

ولم يوافق عدد من نجوم الفن على الحضور لمهرجان المزاريطة مثل الفنان أحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدي، كما ظهر الفنان مصطفى بسيط كضيف شرف الحلقة في شخصية منظم حفلات ويعرض على حزلئوم باقة الدوبلير، التي تضم عدد كبير من أشباه الفنانين لحضور المهرجان مثل الفنان كريم عبد العزيز.

فتحي عبد الوهاب يتعرض لموقف محرج بسبب يسرا في مهرجان المزاريطة

وكان قد تعرض كل من الفنان فتحي عبد الوهاب والفنان محمد سلام لموقف محرج فور وصولهم للمهرجان، اذ أنه بمجرد وصول فتحي عبد الوهاب على السجادة الحمراء تجمعت حوله النساء والأطفال لالتقاط الصور معه، وعند وصول يسرا تركوه وذهبوا لها على الفور، أما محمد عبد السلام فظن الكبير أنه هجرس بسبب الشبه الكبير بينهم.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 6

جدير بالذكر أنه يعرض مسلسل الكبير أوي 6 في تمام الساعة السادسة والثلث مساء على قناة أون، على أن يعاد عرض مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 24 في تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل وتأتي الإعادة الثانية في تمام الساعة 2:00 مساء باليوم التالى، كما يمكن للجهور مشاهدته على قناة أون دراما في مواعيد مختلفة، فضلا عن عرضه على منصة شاهد الإلكترونية والتي يحتل عليها المركز الثالث.