/694990/من-الكواليس-محمد-حاتم-ينشر-صور-برفقة-مخرجة-بطلوع-الروح

شارك الفنان محمد حاتم على متابعيه عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي صور له من كواليس مسلسل بطلوع الروح الذي حقق نجاح كبير بمجرد عرض الحلقة الأولى منه.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل هذه الصور وذلك خلال الآتي

محمد حاتم بطلوع الروح

وكانت هذه الصور من كواليس تصوير مسلسل بطلوع الروح وكان فيها مع المخرجة كاملة أبو ذكري.

وعلّق حاتم على الصورة، قائلًا: "كاملة” وذلك لأنها تتميز برؤية إخراجية كبيرة وحبه للعمل معها.

انتهاء تصوير مسلسل بطلوع الروح

ومن الجدير بالذكر، أن نشر حاتم سابقًا صورة من كواليس تصوير المسلسل، حيث أعلن عن انتهاء التصوير، ويشارك محمد حاتم بطولة المسلسل الفنانة منة شلبي التي أشاد الجمهور بأدائها، وإلهام شاهين، أحمد السعدني، عادل كرم.

مسلسل بطلوع الروح

وشهدت الحلقة 14 من المسلسل محاولة الهرب من قبل منة شلبي بعد تعرضها للاغتصاب على يد أمير داعشي وهو الفنان أحمد السعدني في الحلقة الرابعة عشر من العمل، ورغم نجاة روح من حكم الإعدام في الحلقة السابقة لكن القدر كان يخبئ لها مفاجأة صادمة.

وكشف عمر لها أن مطاردته للانتقام وليس الحب بسبب إهانتها له خلال فترة زمالتهما بالجامعة عندما اعترف بحبه لها، ولكن غارة جوية مكنتها من الهرب بعد إصابة عمر.

وتتمكن روح وقتها من العودة لابنها المتواجد عند صديقتها أم سعود التي تخطط لهروبهم من الرقة، لينطلقوا معاً في رحلة خطيرة عبر طرق المدينة المدمرة والمليئة بالجثث والانفجارات في رحلة محفوفة بالمخاطر.

مسلسل منورة بأهلها لـ أحمد حاتم

وتألق محمد حاتم قبل بدء الموسم الرمضاني من خلال مسلسل منوّرة بأهلها، ليقدم شخصية مهاب، وهو مصور لديه موهبة خاصة، قادم من السويس للقاهرة لتحقيق حلمه، وأيضًا الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة، في دور شريف شقيق عبد الحميد.

وكان الفنان محمد حاتم قد نافس بمسلسل قصر النيل في موسم رمضان 2021، كما قدم اعمالًا درامية نالت نجاحًا كبيرًا مثل في كل أسبوع يوم جمعة وممالك النار.

جوائز محمد حاتم

وقد حصل حاتم على جائزتين عن دوره في فيلم لما بنتولد، وهما أفضل ممثل من مهرجان مالمو للسينما العربية بدورته العاشرة وجائزة أفضل ممثل صاعد في مسابقة السينما المصرية التي تقيمها الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة ولجنة تحكيم المسابقة برئاسة المخرج الكبير على بدرخان.