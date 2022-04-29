عاجل- استمرار أداء درس العصر وخاطرة العشاء بالمساجد بعد رمضان

جدة - نرمين السيد - صرح الدكتور عبدالله حسن المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، بأن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وجه باستمرار أداء الأئمة درس العصر، وخاطرة العشاء بعد صلاة العشاء، وكذلك دروس الواعظات بمصليات السيدات بعد صلاة الظهر، بالمساجد الكبرى والجامعة التى تحددها كل مديرية من مديريات الأوقاف للأئمة والواعظات المصرح لهم بذلك.





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