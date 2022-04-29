البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسى بعيد الفطر: دمتم محفوظين بعناية الله

جدة - نرمين السيد - وبعث قداسته برقية تهنئة بهذه المناسبة قال فيها: "السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، بالأصالة عن نفسى وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرنى أن أقدم لفخامتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أصدق التهانى القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، شاكرين الله الذى يعين مساعيكم فى تنمية البلاد بعد مواجهة الأخطار والتحديات المختلفة، وندعوه أن يبارك كل ما تمتد إليه أيديكم لبناء وطننا العزيز مصر وتحقيق آمال المصريين". واختتم قائلا: "دمتم محفوظين بعناية الله، ودام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم".

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