دوت الخليج يرصد أجواء صناعة كعك العيد المنزلى فى قرى أسيوط (فيديو وصور)

جدة - نرمين السيد - مع اقتراب عيد الفطر المبارك، تقبل ربات البيوت بقرى ومراكز أسيوط على إعداد وصنع كعك العيد المنزلى الذى يعتبر من العادات والمواريث القديمة، التى ترتبط بالأعياد والمناسبات السعيدة، فضلا عن استخدامه فى تبادل الزيارات بين الأقارب وزيارة الأبناء المتزوجات فضلا عن توزيعه على القبور للفقراء خلال العيد.





عدسة "دوت الخليج" التقت بإحدى الأسر بقرى أسيوط، لرصد أجواء صناعة وإعداد الكعك المنزلى بأنواعه، وكذلك سبب تماسك أهالى الصعيد بتلك العادات وتفضيل الكعك المنزلى عن الكعك، الذى يتم تجهيزه بالمحال والمخابز فى التقرير التالى:

وسط فرحة السيدات التى تجمع فى أحد المنازل لمشاركة بعضهن لبعض لتصنيع كعك العيد، تقول أم محمد، أنه مع دخول العشرة الأواخر من رمضان يتجمع الأقارب والسيدات مع بعضهن لصناعة كعك وبسكوت العيد، ويخصص لكل يوم من الأيام صناعة نوع معين سواء نواعم أو بسكوت أو كعك العيد "الخمار" او الغريبه وسط فرحة من الأبناء والأطفال الذين يشاركون الكبار فى عملية الإعداد.

وتضيف أم محمد أن كعك العيد عادة متوارثة من الأجداد، نقوم بإعدادها كل عيد، وهى فرحة العيد حيث يضم الأقارب، ويشارك فيها الكبير والصغير، وكعك العيد أنواع منه البسكوت، ويستخدم فى إعداده البيض وخميرة نشادر وسمن وسكر ولبن وبودر وملح ويتم ضربهم فى الخلاط.

ويأتى بعده الكعك "الخمار"، ويتكون من سمنة ودقيق وسمسم ويتم تسخين السمنة خلاله حتى الغليان ويتم خلطه مع بعض المكونات ويضاف عليه ملعقة خميرة بيرة وسكر.

أما البيتى فور عبارة عن 2 كوب سمنة مع كوب ونصف سكر، ويتم ضربهم بالمضرب الكهربائى ويضاف إليهم 2 بيضة و2 ورقة فانيليا، وباكيت بودر ويتم تشكيله بالمكبس.

وحول الفرق بين كعك العيد البيتى والجاهز، توضح أم محمد أن الكعك البيتى مضمون، لأنه الشخص يصنعه بنفسه ويستخدم فيه السمن البلدى والبيض البلدى والتصنيع على حسب الاحتياج فى إضافة السكر، ويجمع الأقارب لأنه موسم محبة وتجمع ومساعدة وفرحة بين الأقارب والأبناء.