/694989/البابا-تواضروس-الثاني-يهنئ-الرئيس-السيسي-بعيد-الفطر

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الأسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بحلول عيد الفطر المبارك.

دوت الخليج وبعث قداسته برقية تهنئة بهذه المناسبة قال فيها: السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أقدم لفخامتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، شاكرين الله الذي يعين مساعيكم في تنمية البلاد بعد مواجهة الأخطار والتحديات المختلفة، وندعوه أن يبارك كل ما تمتد إليه أيديكم لبناء وطننا العزيز مصر وتحقيق آمال المصريين. البابا تواضروس الثاني يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر واختتم قداسة البابا برقية التهنئة،"دمتم محفوظين بعناية الله، ودام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم.

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