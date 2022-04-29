/694987/بعد-بطلوع-الروح-عبير-الشرقاوي-تهاجم-فاتن-أمل-حربي-مينفعش-نعترض-على-أوامر-صريحة-بالقراءن

أعلنت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي سحب إعجابها بـ مسلسل “فاتن أمل حربي” الذي تشارك به الفنانة نيللي كريم في السباق الرمضاني الحالي بالتعاون مع شريف سلامة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير مهاجمة عبير الشرقاوي لمسلسل فاتن أمل حربي

وكتبت عبير الشرقاوي معلله سحب إعجابها بـ مسلسل “بطلوع الروح”، قائلة: “للأسف بسحب إعجابي من مسلسل أمل فاتن حربي، إحنا ممكن نقبل الطعن في حديث حتى لو كان في البخاري ومسلم، ممكن نقبل الطعن في رأي الأئمة ونختلف معهم ونغلطهم معنديش مشكلة في ده، إنما مش ممكن أبدا نعترض على أوامر صريحة في القرآن”.

وتابعت: “: يعني لما ربنا يقول في القرآن إن الستات ممكن ينسوا أكثر من الرجالة، وده واقع تعلمه النساء، في الشهادة نستعين برجلين أو رجل وامرأتين بسبب أن المرأة ممكن تنسى وده ليس انتقاصا من المرأة في أمانتها وشرفها، إنما لطيبة خلقتها وضعف ذاكرتها بسبب المشاعر الفياضة التي تتحلى بها الأنثى”.

عبير الشرقاوي تهاجم مسلسل فاتن أمل حربي

واختتمت حديثها: “ لما ربنا يقول كدة، وهو الخالق العالم ماهية خلقه، مينفعش إحنا نقول هنغير الشريعة، ده علشان المرأة متساوية مع الرجل، المساواة هنا ليست محل إعراب، للاسف أسحب إعجابي بمسلسل فاتن أمل حربي، مع أنه لولا بعض الاعتراضات على كلام ربنا كان ممكن أن يكون مسلسل عظيم”.

عبير الشرقاوي تهاجم مسلسل بطلوع الروح

وكانت قد هاجمت عبير الشرقاوي في منشور سابق مسلسل بطلوع الروح الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي ويشارك بطولته الفنانة إلهام شاهين والفنانة منة شلبي: “أسرة مسلسل الهبل بطلوع الروح.. التناول غبي مش معقولة نطلع الناس بتوع داعش خاينين وبيرتشوا وبيشربوا خمرة.. دول ناس بيعتبروا نفسهم مجاهدين في سبيل الله، ومستعدين للموت في أي لحظة".

وتابعت: "إحنا عارفين إنهم على باطل آه، بس هما مش عارفين هما بيعتبروا نفسهم المسلم الحق، وأي حد جانبهم مسلم ناقص فمش معقولة نطلعهم بيشربوا خمرة إيه الهبل ده، بقى معقولة البطل إللي بيعتبر نفسه مجاهد عنده غزوة تاني يوم، وممكن يتقتل وهو عارف كده يروح يجيب خمرة ويشرب هو ومراته.. أرحمونا يا هبل.. خسارة الفلوس والله".