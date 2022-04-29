/694985/لجأت-الى-الاعتزال-عماد-متعب-مستحيل-كنت-اعمل-اللي-عمله-رمضان-صبحي-مع-الاهلي

حل لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق، عماد متعب ضيفا على برنامج سابع سما تقديم الاعلامية اسما ابراهيم المذاع على قناة القاهرة والناس للحديث عن تفاصيل حياته الشخصية وعلاقته بالنادي الاهلي خاصة في فتراته الاخيرة بالنادي.

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وخلال اللقاء سألت الاعلامية اسما ابراهيم اللاعب عماد متعب سؤال متعلق بعودة اللاعب رمضان صبحي الى الاهلي وانه توسط لعودته ليرد متعب قائلا:” قابلته كتير وماحصلش انه اتكلم معايا في حاجة زي كده.. وكلامنا مالوش علاقة بالكورة “.

وتابع عماد متعب: ان رجوع رمضان أمر يرجع الى مجلس ادراة النادي الاهلي منوها ان جمهو راالهلي كان يحب رمضان صبحي بشكل كبير، ولكنه اختار الرحيل لنادي بيراميدز وهو ما ادى الى غضب الجماهير منه “.

لجأت الى الاعتزال.. عماد متعب: مستحيل كنت اعمل اللي عمله رمضان صبحي مع الاهلي

ونوه:” مستحيل اعمل اللى عمله رمضان صبحي ، حيث انه في فترتي الاخيرة النادي الاهلي لم يكن راغب في الحصول على خدماتي..وانا ماقدرتش العب كورة غير في النادي الاهلي وقررت الاعتزال”.

واكمل :” رفضت الاختراف في بلجيكا لرغبتي في اللعب للنادي الاهلي، ولالامر لم يكن متعلق بزوجتي يارا على الاطلاق، لانها كانت ستسافر برفقتي لو سافرت”.