/694981/مسلسل-سوتس-بالعربي-الحلقة-28-مواجهة-بين-أحمد-داود-ومصطفى-درويش

شهدت الحلقة 28 من مسلسل سوتس بالعربي، إشتعال كبير في الأحداث خاصةً بعدما حدث في الحلقات السابقة، لذا دوت الخليج يرصد لكم تفاصيلها وذلك خلال السطور القادمة

مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 28

تمحورت الحلقة 28 من مسلسل سوتس بالعربي، حول دخول المحامي آدم منصور -أحمد داود- في تصادم كبير مع المحامي رضوان نعمان -محمد رضوان- والد صديقته ليلى -تارا عماد- حيث يتولى آدم الدفاع عن إحدى السيدات ضمن أكثر من 100 سيدة يدافع عنهم مكتب المسيري في قضايا مختلفة ضد والد ليلى الذي يعمل محاميًا أيضًا، وقبل دخول القضية للمحكمة انسحب رضوان واعترف بالحقيقة كما وافق على التسوية.

مواجهة آدم منصور وشريف زيدان

كما شهدت الحلقة إستعداد آدم منصور لمواجهة جديدة مع شريف زيدان -مصطفى درويش- الذي عاد للظهور من جديد ورفع قضية ضد مكتب المسيري لفصلهم موظفة كانت تعمل الفترة السابقة بالمكتب دون إبداء أي أسباب لرفدها، وقبلها شهدت الحلقة 28 نجاح المحامي آدم منصور الذي يقدم شخصيته الفنان أحمد داود في إنقاذ مكتب المسيري زيدان من خسارة أحد عملائه، وذلك عقب اكتشافه إحدى الأخطاء في ملفات أحد العملاء الذي حاولت شركة منافسة سرقته وتعاون آدم منصور وزين ثابت وهو الفنان آسر ياسين من استعادة العميل وإنقاذ سمعة المكتب، ووقتها تعرض آدم للضرب الضرب المبرح من زوج صديقته هدى التي تقدم شخصيتها الفنانة جيهان الشماشرجي نتيجة علاقته بها.

أبطال مسلسل سوتس بالعربي

ويشارك في بطولة مسلسل سوتس بالعربي بجانب آسر ياسين وأحمد داود، عدد من النجوم مثل صبا مبارك ومحمد شاهين، وتارا عماد وريم مصطفى وآخرين والعمل من تأليف محمد حفظي وإخراج مريم أحمدي، ويعد العمل هو النسخة المصرية لمسلسل الدراما الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم حيث تدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.

مواعيد عرض مسلسل سوتس بالعربي

ويعرض مسلسل سوتس بالعربي يوميًا طوال شهر رمضان عبر شاشة قناة cbc الفضائية في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويعاد الساعة 2:05 بعد منتصف الليل، وتأتي الإعادة الثانية في تمام الساعة 8:45 صباحاً.