/694982/خيرت-الشاطر-بعد-ثورة-30-يونيو-مش-هنسيب-البلد-إلا-بالدم-والسيسي-يحذره-اللي-يخاف-ميحكمش

شهدت الحلقة 28 من مسلسل الاخيتار 3 ما حدث بعدما نجحت حركة تكمر في جمع 22 مليون استمارة لإقالة محمد مرسي من رئاسة الجمهورية وبالفعل نجحوا في ملئ الشوارع المصرية والمطالبة بإقالته.

دوت الخليج يرصد تعليق خيرت الشاطر بعد ثورة 30 يونيو في الاختيار 3 الحلقة 28

أعرب خيرت الشاطر عن غضبه من هذا الأمر، وقال: “منستاش اكتر من كدة ونفعل الخطة أ، السلطة هتضيع بالعدد الكبير اللي نزل الشارع، لازم نتحرك والكل لازم يعرف إننا مش هنسيب البلد إلا بالدم، كل اللي وراهم لازم يتعاقب ولازم يندمو على نزولهم ده، مش بيقولو اننا بنستخدم العنف، لازم يشوفوا العنف الحقيقي ونطلعلهم الأسلحة بجد، كل المسلحين لازم يتحركوا”.

الاخوان تقاتل المتظاهرين ضد مرسي

ثم رصدت الحلقة نزول الاخوان لضرب المتظاهرين في الشوارع ووفاة عدد من الأشخاص، بينما قررت حركة تمرد في القيام باعتصام، وبعض المواطنين استنكرو صمت القوات المسلحة عن تلك الأحداث، معربين عن انزاعجهم من السيسي وبدأ الشكوك تراودهم في انه يمكن أن يكون كما قال البعض يعمل لصالح جماعة الإخوان.

الرئيس السيسي يحذر مرسي من كثرة عدد المتظاهرين

انتقلت الحلقة للرئيس السيسي وهو يقرأ الخطاب على مرسي بأنه سيعطوه مهلة 24 ساعة لإصلاح الأمر مع الشعب، موضحا سبب الخطاب لـ مرسي فقال: “دا رجاء الجميع انهم يحطوا مصحلة البدل فوق كل اعتبار، القوات المسلحة مش هتسمح إن البلد تدخل في أزمة تانية، حجم التظاهرات المعارضة كتير يافخامة الرئيس دا رجاء من الجميع لإنقاذ البلد”.

ليرد عليه مرسي قائلا: “مش كتير ولا حاجة دول بس 120 ألف وبيزودوهم بالجرافيك”، فيضحك الرئيس السيسي متعجبا مؤكدا انه من الممكن أن يصور له حجم المتظارهين بنفسه.

السيسي يهدد خيرت الشاطر

وانتهت الحلقة 28 من مسلسل الاختيار 3 بتسريب جديد لحوار بين السيسي ومرسي، قال له فيه: “اللي يخاف مايحكمش، الكلمة دي أنا بقولها دائمًا يا عباس، دا اللي عايز يعمل إنجاز حقيقي، ودي الناس اللي بتقفز ببلادها، يشوف مَواطن الخراب والعوار فين ويروح داخل عليها بلا تردد وبدون ظلم. ليرد الشاطر: مش قضية خوف”.