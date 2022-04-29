/694980/مسلسل-الاختيار-3-الحلقة-28-ثورة-30-يونيو-تهدد-مرسي-والسيسي-يعلق-إحنا-قدام-مسؤلية-تاريخية

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 28، بدأت بالحديث عن سراء المجندة لدى الشرطة المصرية اذ يتسائل الضابط مصطفى “أحمد السقا” عن عدم زواج أبو منير من إسراء حتى الأن، مؤكدة انه يخطط أن يجبرها على عملية انتحارية، ومن المقرر أن يكون في قطاع 101، ويستعد لتجهيز اسراء لتلك العملية الضخمة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 28

يذهب مصطفى لـ اسراء ويخبرها بما يخطط له أبو منير ثم يطمأنها بأنه لن يتخلى عنها مهما كان السبب، ثم يبدأ هو ومساعدة إحدى الشخصيات الأخرى في تدريبها من خلال اخبارها بما سيقوله لها أبو منير وحاولته للضغط عليها، في حين أن أبو منير يخطط لحبس اسراء حتى معاد العملية الذي يبلغه أحد رجاله بأنها ليست عملية سهلة ومن الممكن أن لا تستطيع إسراء تنفيذها.

تمرد تعلن إسقاط مرسي عن الرئاسة

اتجهت تمرد للحديث عن حملتها في إقالة مرسي عن الرئاسة، مشيرين إلى أن جماعة الاخوان تسعى لجمع أشخاص للاعتصام، مؤكدين: هنعمل لقاء من نقابة الصحفيين وندعو الناس انهم ينزلوا 30 يونيو ومفيش مقر لتمرد تمرد مقرها الشارع ووصلنا 22 مليون استمارة كدة محمد مرسي مش هنا.

ثم رصد التليفزيون المصري نبأ تمرد في نجاحها جمع 22 مليون استمارة لإقالة الرئيس محمد مرسي، والذي علق عليها صفوت حجازي قائلا: “اللي هينزل 30\ 6 أو اللي هينزل أي يوم لا يلومن إلا نفسهم”.

الرئيس السيسي يعلق على ثورة 30 يونيو: “الناس نزلت عشان خايفة على مستقبلها”

هذا وعلق الرئيس السيسي على هذا الحدث قائلا: المصريين اتحركوا، الشعب المصري خاف على مستقبله نزل عشان يقول لا أنا مش عايز الطريقة دي ولا بالشكل ده اللي بيحصل ده بيحط القوات المسلحة تحت مسئولية كبيرة مسئولية تاريخية”.

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 27

ويذاع مسلسل الاختيار 3 الحلقة 27 في خلال الساعات القليلة المقبلة، على قناة اون في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا كعرض أول.ويعاد في المواعيد الاتية: “على قناة أون في تمام الساعة 4.20 صباحاً وفي الساعة 3.25 عصرا”، “اما على قناة اون دراما، فيذاع مسلسل الاختيار 3 الحلقة 24 في الساعة 11.20 مساء من نفس يوم العرض، وتعاد في اليوم التالي في الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.