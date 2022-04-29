/694979/مسلسل-المداح-2-الحلقة-29-مليكة-تخطف-والدة-صابر-وتحرق-عماد

شهدت الحلقة 29 من مسلسل المداح 2 تصاعد كبير في الأحداث، خاصة بعد خطف مليكة لوالدة صابر بمساعدة عماد، كما شهدت العديد من المفاجآت الأخرى التي لم يتوقعها محبي المسلسل، لذا دوت الخليج يرصد لكم تفاصيلها وذلك خلال السطور القادمة

مسلسل المداح 2 الحلقة 29

بدأت الحلقة 29 من مسلسل المداح 2، بعودة صابر إلى المنزل ليجد خالته تخبره عن والدته التي أخذها عماد، ويجري صابر ذاهبًا، ويذهب المشهد إلى تحدث مليكة مع صفاء المستلقية على السرير ومعهم عماد، ويذهب صابر لبيت عماد ولا يجده ويسمع أصوات مرعبة، وتتحدث سهيلة مع هبه عن سبب زواجها من أبو الخير. ليذهب صابر في نفس الوقت إلى مكتب أبو الخير ويهدده ثم يوعده بالوصول لوالدته. ويأخذ صابر ابنة عماد وزوجته لبيت والدته ويتركهم هناك ثم يذهب إلى مكان مكتب عماد ليخبره حارس العقار انه ليس موجود، ويذهب صابر حائرًا ويأسًا لأنه عجز عن استعادة والدته، وذهب لصديق له لكي يطلب مساعدته ثم جاءت له مكالمة من زهير.

ويستكمل صابر رحلة البحث عن والدته التي تم اختطافها من قبل مليكة -سهر الصايغ- ويعثر على عماد بعد رحلة مرهقة من البحث.

وتنتهي الحلقة بمشادات كلامية بين صابر وعماد، وتنتهي بإحتراق عماد أمام عين صابر.

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مسلسل المداح أسطورة الوادي

جدير بالذكر أنه، يضم مسلسل المداح 2 أسطورة الوادي في بطولته مجموعة من النجوم بجانب حمادة هلال، ومنهم أحمد عبد العزيز، سهر الصايغ، خالد سرحان، كمال أبو رية، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، ولاء الشريف، حنان سليمان، وآخرين والمسلسل من إخراج أحمد سمير فرج، وتأليف وليد أبو المجد وأمين جمال.

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مواعيد عرض مسلسل المداح 2

ويعرض مسلسل المداح 2 على قناة «mbc مصر»، في تمام الساعة 8 مساء، ويعاد 12 ظهرًا، ويذاع على «mbc مصر 2» في تمام الساعة 5 عصرا، ويعاد 11 مساء.