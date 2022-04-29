«الأطباء العرب»: تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع رمضان 2022 بـ4 دول

جدة - نرمين السيد - وأفادت لجنة الإغاثة والطوارئ، فى بيان اليوم الجمعة، بأن اللجنة انتهت من تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "مقاومة الجوع وسوء التغذية" داخل فلسطين والصومال، ولصالح اللاجئين والنازحين بالمخيمات بالداخل السورى واللبنانى، حيث بلغ إجمالى عدد المستفيدين نحو 4276 مستفيدا.

وأبرزت اللجنة، فى بيان سابق، أن مجموع أعداد المستفيدين من مشروع "مقاومة الجوع وسوء التغذية" من المرحلة الأولى بمصر بلغ نحو 3250 مستفيدا.

وأطلقت لجنة الإغاثة والطوارئ مشروع "مقاومة الجوع وسوء التغذية" لشهر رمضان 2022 فى مارس الماضى، بهدف التغلب على الأمراض الناجمة عن سوء التغذية.

وأفاد بيان اللجنة، بأن مشروع رمضان هذا العام يتضمن توزيع "طرود غذائية" على الفقراء والمحتاجين واللاجئين والنازحين جراء الحروب والمجاعات والجفاف الذى أصاب بعض الدول.

وأوضح الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب، فى تصريح صحفى، أن مشروع السلة الغذائية هو أحد مشروعات الإغاثة الموسمية التى تهدف إلى مقاومة الجوع وعلاج الأمراض الناجمة عن سوء التغذية، بجانب خدمات الدعم الصحى بالمناطق التى تعانى من اضطرابات قد تؤدى إلى عدم توفر الغذاء والماء مثل الجفاف أو الأوبئة.