/694978/وزير-الأوقاف-يعلن-استمرار-درس-العصر-وخاطرة-العشاء-بالمساجد-بعد-انتهاء-رمضان

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، استمرار أداء الأئمة درس العصر وخاطرة العشاء بعد صلاة العشاء، ودروس الواعظات بعد صلاة الظهر بالمساجد الكبرى والجامعة التي تحددها مديريات الأوقاف للأئمة والواعظات، بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

دوت الخليج

وزير الأوقاف يعلن استمرار درس العصر وخاطرة العشاء بالمساجد بعد انتهاء رمضان

وأوضح وزير الأوقاف في منشور له على صفحته بتويتر، أن ذلك يأتي ‏تعزيزا لقضية بناء الوعي ونشرالفكر المستنير وفهم صحيح الدين وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية.

تجهيز 600 ساحة لصلاة عيد الفطر المبارك

وكانت قد أعلنت وزارة الأوقاف، أنه يجرى الإعداد من خلال المديريات الإقليمية لتجهيز أكثر من ستمائة ساحة من الساحات الملحقة بالمساجد الكبرى لصلاة عيد الفطر المبارك ، إضافة إلى إقامتها بجميع المساجد الكبرى والجامعة وفتح جميع مصليات السيدات بالمساجد الكبرى التي تقام بها صلاة العيد، مع السماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم، والتوجيه بفتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأقل، مع تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الفطر المبارك.

مع التأكيد على أن مديريات الأوقاف وحدها هي المنوط بها الإعداد لصلاة العيد ، سواء بالمساجد، أم بالساحات الملحقة بها، في إطار ولايتها الشرعية والقانونية على المساجد باعتبارها من الولايات العامة التي تقوم بها مؤسسات الدولة وليس لأحد من الناس أن يفتئت على سلطة الدولة في ذلك لا شرعًا ولا قانونًا.