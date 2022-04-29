/694977/السفير-المصري-في-أرمينيا-يستضيف-حفل-إفطار-للجالية-المصرية

استضاف السفير بهاء دسوقي، سفير جمهورية مصر العربية لدي جمهورية أرمينيا، بمقر دار السكن حفل إفطار للجالية المصرية الممثلة في الطلبة المصريين الدارسين في الجامعات الأرمينية بمناسبة شهر رمضان المبارك.

دوت الخليج

السفير المصري في أرمينيا يستضيف حفل إفطار للجالية المصرية

حرص السفير على متابعة أوضاع الطلاب المصريين فى أرمينيا والمشكلات التى يواجهونها، كما أطلع الطلاب على الطفرة التنموية الهامة التى تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة فى مختلف المجالات، والدور الهام المتوقع من الشباب للمشاركة في النهضة الكبيرة التى تشهدها مصر.

مقابلة السفير المصري في مالطا مع رئيس الوزراء المالطي

هذا و عقد السفير خالد أنيس، سفير جمهورية مصر العربية في مالطا، مقابلة مع د. روبرت أبيلا رئيس الوزراء المالطي الذي بدأ ولايته الثانية في منصبه كرئيس وزراء مالطا، حيث نقل السفير تهنئة رئيس الجمهورية بتوليه المنصب مُجدداً، وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره الشديد لمصر ودورها في العالم أجمع، مؤكداً على أهمية مصر على الصعيديّن الإقليمي والدولي.

أعرب السفير أنيس، عن تطلعه لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع مالطا في كافة المجالات، مشيراً إلى انعقاد أول جولة مشاورات فنية حول المياه بين الجانبين؛ فضلاً عن تكثيف السفارة لاجتماعاتها مع غرفة التجارة والصناعة المالطية، وشركة تريد مالطا الحكومية، وهيئة السياحة المالطية، وعدد من رجال الأعمال وشركات السياحة بهدف تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات والسياحة بين البلدين.

ومن جانبه، ذكر رئيس الوزراء أن هناك فرص كبيرة لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، في ضوء الوضع الاقتصادى الجيد لبلاده والفرص الكبيرة المتاحة لجذب الاستثمار الخارجى إلى مالطا.

أشار السفير المصري أيضًا إلى استضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 في نوفمبر المقبل، مُعرباً عن تطلعه للمشاركة المالطية.

هذا، وتناول اللقاء أخر التطورات على الساحة الليبية، حيث استعرض السفير أنيس الموقف المصرى من الأزمة الليبية وآخرها الجهود المصرية المُتصِلَة باستضافة اجتماع المسار الدستوري الليبي في القاهرة برعاية الأمم المتحدة، بين وفدي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة.