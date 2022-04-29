/694976/علي-جمعة-اعجاز-القرآن لا-يخالف-الأسقف-المعرفية-التي-يتوصل-إليها-الإنسان

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف، ان نسبية الزمان اشار اليه اينشاتين في نظريته، وهي حقيقه اكتشفت عند الفيزيائيين، ولكن القرأن الكريم نطق بها سابقـا، فإعجاز القرآن أنه لا يخالف كل الأسقف المعرفية التي يتوصل إليها الإنسان.

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جاء ذلك خلال لقاءه الرمضاني المذاع يوميا خلال برنامج ارض المجددين المذاع الحياة، منوها ان نسبية الزمان تهون على الإنسان بلاء الدنيا، لأنه بلاء مؤقت وأنه بلاء سريع الزوال وانه يمكن الصبر عليه لأن المدة قليلة للغاية".

علي جمعة: اعجاز القرآن لا يخالف الأسقف المعرفية التي يتوصل إليها الإنسان

واستطرد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف، :”انه هذا ما نراه في قصة اهل الكهف وفقا لقول الله تعالى :” فلبثو في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادو تسعه، ولكن لم يدركو هذا لانه عند سؤالهم قالو لبثنا يوم او بعض يوم”.

ونوه ان السير في السماء ليس فيه خط مستقيم، لان كل الخطوط التي في السماء متعرج، فالسير في السماء سمي بالعروج وهذا من إعجاز القرآن باستعمال تلك الكلمة في هذا المقام".

علي جمعه: الروح التي تخرج من الإنسان على سبيل الوفاة تصعد إلى بارئها إلى في البرزخ

وزاد علي جمعه ان الروح التي تخرج من الإنسان على سبيل الوفاة تصعد إلى بارئها إلى في البرزخ في يوم مقداره 50 ألف سنة".