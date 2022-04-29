/694975/مسلسل-فاتن-أمل-حربي-الحلقة-28-ابنتي-نيللي-كريم-ينجحان-في-الهروب-من-والدهما

مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 28، بدأت بحالة فاتن “نيللي كريم” بعد تنازلها عن القضية التي رفعتها على زوجها سيف “شريف سلامة” ونيتها في العودة له مرة أخرى رغم كل ما حدث بينهم.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحداث مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 28

اتى ذلك تحت تهديد سيف لفاتن بأولادها اذ أنه وضعها إمام اختيارين إما العودة له أول عدم رؤية أولادها مرة أخرىـ لتغلب على أمرها وتقرر العودة له والزواج به مرة أخرى.

هروب ابنتي فاتن من والدهما

وصدت الحلفة هروب ابنتى "فاتن" من منزل والدهما من خلال القفز من الشباك، ثم قاموا باستنجاد إخدى السيدات طالبين منها أن يوصلاهما إلى منزل والدتهما فاتن، وبالفعل تقوم هذه السيدة بذلك قبل أن يتم عقد قرانها على طليقها مرة أخرى والزواج منه.

الحكومة تصادر الملابس المهربة التي يتاجر بها سيف

قامت الحكومة بمصادرة الملابس المهربة التى قام بايسترادها سيف، وعرف سيف بذلك من خلال أحد الأشخاص بعد أن حصل على قرض 3 ملايين جنيه بضمان مصنع والدته نظيمة ما تسبب فى انهياره، وعندما أخبر سيف والدته صفعته صفعة قوية ودخلت في غيبوبة.

تلتقي فاتن بسيف وتخبره بأن صلاح هو من قام بتسليط بلطجية عليك وأخذ شنطة الفلوس، ليذهب سيف إليه ويقوم بضربه ضربا مبرحا.

أبطال مسلسل فاتن أمل حربي

جدير بالذكر أن المسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

وتدور أحداثه حول امرأة تجد نفسها تواجه قانونا قديما قد يحرمها من حقوقها هي وابنتيها، بعد معاناة مستمرة مع طليقها، وتتابع الأحداث حيث تظن فاتن أن طلاقها من سيف لاستحالة العشرة بينهما، وتعتقد أن الحياة ستستقر وتخلو من المشكلات، لكنها تواجه مجموعة مشكلات بسبب قانون الأحوال الشخصية، الذي يحرمها من ابنتيها إذا تزوجت من رجل آخر.