/694968/الكبير-أوي-الحلقة-28-الكبير-يغازل-شيرين-رضا-ومحمد-ممدوح-لا-يمانع-تقديم-أدوار-الإغراء

شهد مسلسل الكبير أوي الحلقة 28 حفل افتتاح مهرجان المزاريطة اليوم الجمعة بحضور عدد من نجوم الفن على رأسهم الفنانة هنادي مهنة والفنانة شيرين رضا والفنان محمد ممدوح والفنان فتحي عبد الوهاب.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل الحلقة 28 من مسلسل الكبير أوي 6

بدأت الحلقة بوصول الفنانة هنادي مهنا على الريد كاربت للمهرجان وبدأت في التقاط العديد من الصور كأي مهرجان دولي، والتي أجرت حوار طريف مع مربوحة “رحمة أحمد” تسبب في مشاجرتها مع زوجها الفنان أحمد خالد صالح.

محمد ممدوح

أما عن هجرس فقام بإجراء أولى لقائته التليفزيونة مع الفنان محمد ممدوح والذي سألها خلاله عن تقديم أدوار الإغراء، لكنه أكد أنه لا يمانع ذلك ويمكنه الظهور بمايوه على البحر.

فتحي عبد الوهاب يتعرض لموقف محرج

تعرض كل من الفنان فتحي عبد الوهاب والفنان محمد سلام لموقف محرج فور وصولهم للمهرجان، اذ أنه بمجرد وصول فتحي عبد الوهاب على السجادة الحمراء تجمعت حوله النساء والأطفال لالتقاط الصور معه، وعند وصول يسرا تركوه وذهبوا لها على الفور، أما محمد عبد السلام فظن الكبير أنه هجرس بسبب الشبه الكبير بينهم.

الكبير يغازل شيرين رضا

هذا وغازل الكبير الفنانة شيرين رضا اذ قال لها عندما رأها: “هنا سأسكت قليلا احتراما لهذا الجمال” لتسأله شيرين رضا: “انت مين”، فيخبرها بأنه الكبير.

وكان قد قرر الكبير “أحمد مكي” أن يعين زوجته مربوحة “رحمة أحمد” وهدرس وجوني لتغطية فعاليات المهرجان، وذلك بمساعدة دكتور ربيع “بيومي فؤاد” الذي يتولى مهمة الإخراج.

أبطال مسلسل الكبير أوي 6

يخوض بطولة مسلسل الكبير أوي كلا من النجوم أحمد مكي، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، وآخرين والعمل من تأليف مصطفى صقر، والإخراج لـ أحمد الجندي.