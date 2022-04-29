نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجازة عيد الفطر 2022 في مصر بالمصالح الحكومية والخاصة وأروع الرسائل للتهنئة في المقال التالي
عمر شويل - جدة إجازة عيد الفطر 2022 في مصر ، أوشكنا على نهاية شهر رمضان المبارك ويأتي بعده عيد الفطر أعاده الله على الجميع بالخير والسعادة، ومعه يبحث الجميع لمعرفة مواعيد الإجازات الرسمية التي يحصل عليها المواطنين في العيد والتي تكون إجازات مدفوعة الأجر تصدرها الدولة لكي يصبح هناك مجال بين الأفراد لقضاء العيد مع الاسرة، وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، قد أصدر قرارًا بأن إجازة عيد الفطر سوف تبدأ من يوم السبت الموافق 30/4/202 وتنتهي يوم الخميس الموافق 5/5/2022، وهي إجازة مدفوعة في كافة الوزارات والمصالح الحكومية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، لأن الإجازة تشمل إجازة عيد العمال وعيد الفطر المبارك، وفيما يخص القطاع الخاص فأن مسؤولي الشركات تحدد الإجازة بناء على حاجة العمل لديها وتختلف من قطاع ومؤسسة إلى أخرى.
إجازة عيد الفطر 2022 في مصر
أعلنت البحوث الفلكية أن أول أيام عيد الفطر فلكيًا سوف تكون يوم الاثنين الثاني من مايو 2022، على أن تكون عدة أيام شهر رمضان 30 يوم، ومن المقرر أن تقام صلاة عيد الفطر المبارك 2022 في مصر في تمام الساعة 5:35 دقيقة صباحًا، على أن تقام في المساجد الكبرى، بعد مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، وأهمها التباعد الاجتماعي والاهتمام بالكمامات والمطهرات، وأصدرت هيئة الأوقاف المصرية بيانًا حول صلاة العيد، وأشارت به أن خطبة العيد تكون في حدود العشر دقائق مع الالتزام بالخطبة الموحدة سواء نصًا أو مضمونًا.
رسائل تهنئة عيد الفطر
تعتبر الرسائل من الوسائل المتبعة بين الجميع في التهنئة بعيد الفطر المبارك، لأنها وسيلة سهلة وسريعة وتؤكد على أهمية الآخرين في حياة الشخص الراسل، وخاصة في ظل انتشار الأوبئة والأمراض التي أدت إلى زيادة التباعد الاجتماعي وعدم قدرة الجميع على التواجد في التجمعات العائلية وأيضًا بسبب السفر والاغتراب وغيرها، ولذلك قد تغني الرسائل بعض الشيء عن ذلك كله، حيث أنها لا تحتاج إلى أي صعوبة في إرسالها ويمكن إرسالها سواء عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أو عبر الجوال.
ومن أجمل رسائل عيد الفطر المبارك ما يلي :
إذا سبقتموني بالمعايدة فهذا لاهتمامكم وفضلكم وإن سبقتكم فهذا لحقكم وقدركم، لكم المحبة كلها كل عام وأنتم بخير، عيد فطر سعيد.
تهنئة خاصة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك كل عام وأنتم بخير وتقبل الله منكم صيامكم وقيامكم وعساكم من عواده.
يطيب لي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أن أزف إليكم جميعاً أحر التهاني وأطيب الأماني.
نسأل الله عز وجل أن يعيده علينا جميعاً بالخير والبركات وعلى وطننا الغالي بالأمن الازدهار والرفاهية كل عام وأنتم بألف خير.
للكلمة ردود، وللفرحة وجود، ولأيام العيد وقت محدود، فلك تهنئة بلا حدود.
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