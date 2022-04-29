نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض السيارات بنك مصر 2022 شروط الحصول عليه والمستندات المطلوبة في المقال التالي
قرض السيارات بنك مصر هو إحدى الخدمات التي يقدمها بنك مصر ضمن قائمة تمويل المشروعات التي تخدم العملاء. من خلال هذا القرض يمكنك شراء سيارة أحلامك والتسديد بالتقسيط. السيارة أصبحت ضرورة ملحة ولا يمكن اعتبارها من الرفاهيات، ولكن أسعار السيارات قد تقف عائقاً أمام الحصول عليها. يقدم بنك مصر قرض السيارة ومن خلال هذه الخدمة يسدد البنك كامل ثمن السيارة إلى المورد بعد أن يعرض العميل أسعار الموردين، ثم يقوم العميل لاحقاً بتسديد ثمن السيارة مع هامش الربح إلى البنك طبقاً للاتفاقية في صورة أقساط ويمكنك التواصل مع البنك من خلال أرقام وأيميلات بنك مصر للمزيد من المعلومات ونستعرض الأن أهم الشروط المطلوبة للتقديم.
شروط الحصول على قرض السيارات بنك مصر:
- ألا يقل عمر العميل عن 21 سنة وحتى عمر المعاش بحد أقصى 65 سنة
- تقديم سعر عائد تنافسي
- لا يوجد حد أقصى لقيمة القرض بشرط انطباق شروط محددة تطلعك عليها خدمة العملاء
- قيمة التمويل تصل إلى 100%
- مدة التمويل تصل إلى 10 سنوات
- يمكن للموظفين وأصحاب العمل الحر وأصحاب المعاشات الحصول على القرض
- لا يشترط إثبات دخل
- لا يشترط تحويل المرتب
- يمكن للأجانب من أصحاب الأوعية الادخارية الحصول على قرض السيارات بنك مصر
المستحقين للحصول على قرض السيارة:
- الموظفون بالجهات الحكومية
- كذلك الموظفون بالقطاع العام والإعمال العام
- الموظفون بالقطاع الخاص المعتمد من قبل بنك مصر
- أصحاب الأعمال الحرة والمهن والأنشطة التجارية
- الموظفون على المعاش بشرط ألا يزيد العمر عن 65 سنة
- الأجانب والمصريون من أصحاب الأوعية الادخارية
المستندات المطلوبة للتقديم على القرض:
يمكن تقسيم المستندات المطلوبة للتقديم على قرض السيارات بنك مصر إلى مستندات أساسية عامة تحتاج جميع الفئات إلى تقديمها ومستندات خاصة بكل فئة. فيما يلي سنعرض قائمة بالمستندات الأساسية والخاصة بكل فئة.
المستندات الأساسية العامة:
- طلب الحصول على قرض السيارة
- صورة من بطاقة الرقم القومي السارية للعميل
- أصل إيصال مرافق من محل إقامة العميل مثل إيصال ماء أو كهرباء أو غاز أو تليفون أرضي
- عرض أسعار السيارة معتمد من معرض السيارات أو المورد
- تحديد ما إذا كانت السيارة جديدة أم مستعملة
المستندات المطلوبة لأصحاب المهن الحرة:
- صورة من البطاقة الضريبية
- صورة من ترخيص أو تصريح مزاولة المهنة
- مستخرج رسمي حديث للسجل التجاري أو صورة منه
- كشف حساب بنكي لآخر ستة أشهر
المستندات المطلوبة من الموظفين للحصول على قرض السيارات بنك مصر:
- شهادة مفردات المرتب في حالة عدم تحويل المرتب
- تعهد من جهة العمل بتحويل المرتب لسداد القسط الشهري في حالة تحويل المرتب
المستندات المطلوبة من أصحاب المعاشات:
- بيان بقيمة المعاش الشهري في حالة تحويله على البنك دون تعهد بتسديد الأقساط
- تعهد من جهة التأمينات والمعاشات في حالة تعهد الجهة بتحويله على البنك لتسديد الأقساط
البرامج التي يتم من خلالها منح قرض السيارات بنك مصر:
- قرض السيارة بموجب الدخل الافتراضي. مزيد من الموقع الرسمي لبنك مصر
- الموظف بتعهد تحويل الراتب
- الموظف بشهادة إثبات الدخل
- برنامج الموظف بدون إثبات الدخل
- أصحاب المهن الحرة بإثبات الدخل
- أصحاب المهن الحرة بدون إثبات الدخل
- كذلك أصحاب الأوعية الادخارية من المصريين والأجانب
- أصحاب المعاشات بتعهد تحويل المعاش
- أصحاب المعاشات بدون تعهد تحويل المعاش
المميزات التي يحصل عليها العميل مع قرض السيارة من بنك مصر:
- الحصول على شهادة تأمين على الحياة (ضد مخاطر الوفاة أو العجز الكلي) مجاناً طوال مدة فترة القرض
- يمكن ترخيص السيارة باسم طرف ثالث من العائلة
- الحصول على السيارة بدون تأمين وحظر بيع على السيارة طبقاً لشروط محددة
- يمكن الحصول على سيارة مستعملة بضمان الأوعية الادخارية
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