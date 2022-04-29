وكيل زراعة بنى سويف يتابع حصاد بنجر السكر

جدة - نرمين السيد - حرص المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة ببنى سويف على متابعة حصاد "تقليع" محصول بنجر السكر بحقول البنجر للوصول لموسم توريد ناجح، موضحًا للمزارعين أنه يجب إيقاف الرى قبل الحصاد بمدة 3 إلى 4 أسابيع.





وأكد وكيل الوزارة، فى بيان اليوم، أن من مظاهر نضج محصول بنجر السكر فى إصفرار الأوراق الخارجية وتهدلها، كذلك زيادة ظهور الجذور فوق سطح الترب ويتم نضج محصول البنجر بعد فترة لا تقل عن 180 - 210 يوم حسب الصنف المنزرع ونوع التربة وميعاد الزراعة، حيث إن الأصناف العالية فى السكر التى تتميز بمحصول منخفض فى الجذور، ونسبة السكر عالية يمكن حصادها بعد حوالى 170- 180 يومًا الزراعة أما الأصناف التى تتميز بمحصول وفير من الجذور فإنها تنضج بعد فترة لا تقل عن 200 – 210 يوم من الزراعة. وأشار وكيل وزارة الزراعه إلى أنه يجب تنظيف الجذور من العرش الأخضر تماماً مع إزالة قمة الجذور والتى تنخفض فيها نسبة السكر بدرجة كبيرة وإزالة الطين العالق بالجذور حتى لا يزيد من نسبة الاستقطاع بالمصنع وتوريد المحصول عقب الحصاد مباشرة، بحيث لا تزيد الفترة بين تقليع المحصول وتوريده عن 24- 48 ساعة وخاصة فى درجة الحرارة المرتفعة حيث أن تأخير توريد البنجر يقلل من استخلاص السكر تدريجيًا يومًا بعد يوم حتى أنه إذا ما تم التوريد بعد التقليع بفترة 7- 10 أيام فإنه يقلل نسبة الاستخلاص للسكر بنسبة تزيد عن 10- 20%، بالإضافة أنه تم التواصل مع إدارة مصنع تكرير السكر بالفيوم للتغلب على المشاكل المكررة سنويًا فى هذه العروة.

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