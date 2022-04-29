الأنبا دانيال لطفى مطران إيبارشية الإسماعيلية ينظم إفطار المحبة الرمضانى

جدة - نرمين السيد - دعا الأنبا دانيال لطفى مطران إيبارشيّة الإسماعيليّة ومدن القناة وتوابعها للمسيحيين الكاثوليك، كافة القيادات العامة والقيادات السياسية والحربية بمحافظة الإسماعيلية، لإفطار المحبة الرمضانى.





وألقى الأنبا دانيال كلمة ترحيب بالضيوف، جاء بها: السيدات والسادة الحضور الكريم نرحب بحضراتكم فى الأيام المباركة التى تزامنت معًا عبادات وتقويات الصوم الأربعينى المقدس، مع صوم شهر رمضان المعظم. وبدأت الأعياد والأفراح مع عيد القيامة المجيدة، وتمتد إلى عيد الفطر المبارك، والعام القادم إن شاءالله ستأتى الأعياد معًا، سيكون جميلًا وفريدًا إذا رتبنا مكانًا واحدًا نحتفل فيه معا، وأتحدى إن استطاع أحد أن يميز بين أخ وأخيه فى هذا اليوم، فكل عام وجميعنا بخير وسلام.

لم يعد الحديث عن عنصرى الأمة مسلمين ومسيحيين يأتى فى سياق الكلام والتصريحات، فأصبحنا نتحدث عن المصريين وليس عن عنصرى الأمة، وذلك فى ظل المبادئ التى أرساها الرئيس عبد الفتاح السيسى، إذ نسمعه فى خطاباته وتصريحاته يرفض مصطلح عنصرى الأمة مسلمين ومسيحيين، بل عنده الكل مصريون.

لقد لمسنا هذا الأمر مترجمًا فى أفعال وليست مجرد كلمات: فقد أصبح تفعيل المواطنة أمرًا ملموسا فى: حرية العبادة، وتسهيل قوانين بناء دور العبادة وتقنينها، والسعى الجاد لوضع قانون الأحوال الشخصية، وتفعيل دور الشباب والمرأة بعمل ندوات تكوينية لتحضير القادة من الشباب. والاهتمام بذوى الهمم واستثمار إمكانياتهم فى مجالات الحياة التنمية الشاملة والمستدامة للمدن وللريف المصرى، والتعليم والصحة والمجهودات المبذولة التى بدأت تظهر على الواقع وغيرها من أموركنا نتطلع إليها ونقول: متى يكون فى بلادنا التقدم والنهوض فى مجالات الحياة لنعيش كمصريين حياة كريمة متحضرة تليق بنا؟.

إن الجمهورية الجديدة التى نتطلع إليها تحتاج منا تضافر الجهود وتضامن الخبرات وتوحيد الرؤى والدراسات العلمية الجادة، تحتاج أيضًا إلى الضمير والوعى الإنسانى لهذه المقدرات التى بين أيدينا، تحتاج منا أن نربى النشئ الحالى والقادم، على حب الوطن ومقدراته، لتوفير حياة أفضل للأجيال القادمة، علميًا وصحيًا ومهنيًا وسلوكيًا.

الحضور الكريم، إن الكنيسة الكاثوليكية تمد يدها دائمًا من أجل الإنسان والمجتمع، وتضع كل خبراتها، خاصة فى مجال التعليم والتنمية والصحة والنوعية المجتمعية، حتى تساعد قدر الإمكان بما يطلب منا، بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن صاحب النيافة الأنبا مكاريوس، والآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، ومؤسسة نعمة ورسالة للتنمية الاجتماعية، ومدارسنا، نقدم لحضراتكم خالص التهانى بعيد الفطر المبارك، ونصلى إلى الله ضابط الكل والقادر على كل شيء، أن يحفظ بلادنا مصرنا الحبيبة، وأن يرحم شهدائنا ويشفى مرضانا، ويسدد خطى كل من لهم الإرادة الصالحة، ويوفق الجميع فى كل عمل صالح.