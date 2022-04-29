حياة كريمة تساعد ألف أسرة فى شراء العيش من أحد المخابز (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال صاحب المخبز: "اللافتة دى من عامين منذ أيام كورونا، وحاولنا نساهم على قد ما نقدر، وناس كتيرة بتحمسنا وبتشجعنا، وما يقلش عن 3 أو 4 أفراد كانوا بيدخلوا المحل وياخدوا ببلاش، وربنا من علينا وبقا عندنا فروع كتير".

ليعطيه أيمن مصطفى، ميدالية أبطال حياة كريمة، كما أعطاه مبلغا من المال لمساعدة ألف أسرة.