جدة - نرمين السيد - وقال صاحب المخبز: "اللافتة دى من عامين منذ أيام كورونا، وحاولنا نساهم على قد ما نقدر، وناس كتيرة بتحمسنا وبتشجعنا، وما يقلش عن 3 أو 4 أفراد كانوا بيدخلوا المحل وياخدوا ببلاش، وربنا من علينا وبقا عندنا فروع كتير".
ليعطيه أيمن مصطفى، ميدالية أبطال حياة كريمة، كما أعطاه مبلغا من المال لمساعدة ألف أسرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حياة كريمة تساعد ألف أسرة فى شراء العيش من أحد المخابز (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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