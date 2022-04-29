/694972/مسلسل-توبه-الحلقة-28-دياب-يسعى-لقتل-صبا-مبارك

مسلسل توبه الحلقة 28

بدأت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل توبه، بدخول إيمي إلى غرفة إحسان بعدما تركها توبه وخرج، وتحدثت معها أن عليها الرحيل بطريقة غير مباشرة، كما قالت لها "اتبسطت اوي اليومين اللي قعدتهم معاكي" وتنزعج إحسان ولكنها لا تتحدث معها في شئ وتبتسم لها، ويظهر شخص ما بوجه مشوه ومن الواضح أنه إحدى رؤساء العصابات.

إحسان تعود لمنزلها مرة أخرى

ويتحدث طرزان مع سيد طبنجة ويطلب منه الانضمام إليه بطريقة غير مباشرة، وتذهب إحسان للعيش في بيتها مرة أخرى ويلاحظ شطة مجيئها، ويعقد الضابط صفقة مع طارق بيه لكي يتعاون معه مقابل تخفيف العقوبة عليه، ويذهب شطة ليخبر إبراهيم بحضور إحسان. ويدخل أحدهم مكتب الضابط ليخبره بمقتل طارق بيه، ويكلم طرزان سماح ويخبرها بالتجهيز للسبوع ليدخل عليه توبه، ويدور بينهم حوار ليخبره طرزان انه إبراهيم كان مع سيد الأجنبي اثناء قتل لُقى، ليخبره توبه انه يعلم ذلك من زمان، ثم يترك له كاميرا وهارد ليرى خيانة إبراهيم مع سماح له ويتوعد له هو وإبراهيم.

إبراهيم يحاول قتل إحسان

ويخرج توبه من عند طرزان ليجد أحدهم يراقبه ويخبر طبجنة بذلك ليخبره أن أحدهم قد سأل عليه ويعطي طرزان نقود لشطة، وبعد ذلك ينتقل المشهد لدخول إبراهيم على إحسان ويحاول قتلها وتنتهي الحلقة.

أبطال مسلسل توبه

جدير بالذكر أن مسلسل توبه من بطولة كلا من عمرو سعد، ماجد المصري، دياب، صبا مبارك، أسماء أبو اليزيد، وكريم عفيفي، ومن إخراج أحمد صالح، وتعد القناة الناقلة لمسلسل توبه mbc مصر، كما يعرض على منصة شاهد الالكترونية، وتصدر المتوبه سلسل التريند خاصة بعد طرح أغنية «هرازيك» التي كانت في أولى الحلقات بالتعاون بين عمرو سعد ومطرب الراب عفرتو