/694970/رئيس-طاقة-النواب-خطوات-مصر-لتأمين-الكهرباء-والطاقة-المتجددة-متسارعة-وغير-مسبوقة

أكد النائب حسام صالح عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الخطوات المصرية في مجال تأمين الكهرباء والطاقة المتجددة على وجه الخصوص، متسارعة ومتلاحقة وتثير اهتمام المنطقة برمتها والعالم أجمع، بعدما نجحت مصر تحت قيادة الرئيس السيسي في تأمين مصادر الطاقة والكهرباء والتحول خلال سنوات قليلة من دولة عاجزة عن الوفاء باحتياجاتها إلى دولة لديها فائض في الكهرباء واحتياطيات ضخمة.

دوت الخليج

حسام صالح عوض الله: خطوات مصر لتأمين الكهرباء والطاقة المتجددة متسارعة وغير مسبوقة

ونوه صالح في تصريحات له اليوم، بتوقيع الحكومة المصرية وبتوجيهات السيسي، على اتفاقية إصدار السندات الخضراء، الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لإعادة تمويل 6 محطات لشركة "سكاتك" النرويجية للطاقة المتجددة، قائلا إنه مشروع المستقبل بامتياز.

وأشار رئيس طاقة البرلمان، إلى الجهود المتسارعة من جانب الحكومة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال إجراءات وخطوات شتى، ومنها تشجيع ودعم الأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالطاقة الخضراء، وتقليل الوقت اللازم للحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لهذه المشروعات، وتفعيل نظام الحوافز غير الضريبية وغيرها من الإجراءات.

واختتم النائب حسام عوض الله، بالتأكيد على أن الإشادة الدولية باهتمام مصر بالتحول سريعا نحو الاقتصاد الأخضر، يتماشى مع الرؤية العالمية في الحفاظ على البيئة والعمل من أجل مكافحة التغير المناخي.