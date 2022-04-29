/694966/مهرجان-المزاريطة-مربوحة-تضع-هنادي-مهنا-في-موقف-محرج-وتتسبب-في-شجارها-مع-زوجها

شهدت الحلفة 28 من مسلسل الكبير أوي 6، بدء توافد نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان المزاريطة الذي ينظمه الكبير “أحمد مكي” في قريته ويقدمه زوجته مربوحة “رحمة أحمد” وهجرس.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير لقاء هنادي مهنا مع مربوحة

كانت الفنانة هنادي مهنا من أبرز الحاضرين للمهرجان، والتي التقت بها مربوحة في لقاء خاص ضمن فاعليات المهرجان اذ وضعتها تحت ضغط أسألتها المحرجة وقامت بالتوقيع بينها وبين زوجها الفنان أحمد خالد صالح، فضلا عن وضعها في موقف محرج بعد سؤال سألته لها هنادي مهنة.

مربوحة تقدم هنادي مهنا: نخلة طرحة موهبة

قدمت مربوحة هنادي مهنا بطريقة طريقة، فوصفتها قائلة: “تفاحة الدراما المصرية، فنار الإبداع العربي المكسر، نخلة طرحة موهبة”، ثم بدأت في أسألتها بعض الأسألة الطريفة، منها ماذ تضع هنادي مهنا في الحقيقة الخاصة بها، لتجيب مهنا قائلة الكحول، لتفهمه مربوحة بأنها تقصد مشروب الكحل فتنظر لها نظرة خيبة أمل وحسرة على ما تفعله هنادي.

تبدأ هنادي في وصف الكحول لمربوحة مؤكدة أنه شئ تغسل به يديها لمنع انتشار الفيروسات، لتقول لها مربوحة “فنيك يعني هو اي لزمته الهرتلة بالانجليزي”.

هنادي مهنا تقع في موقف محرج بسبب مربوحة

سألت هنادي مهنا مربوحة بعض الأسألة لمجرد الفضول وهو ماذ تضع مربوحة في حقيبتها لتخبرها، ثم تسألها سؤال أخر عن مصمم إطلالاتها، لتخبرها: “عارفة طبعا غيرة النجوم دي، بس انتي مالك أنا هنا المذيعة اللي أسأل بس”.

مربوحة تتسبب في شجار هنادي مهنة مع أحمد خالد صالح

وتسببت مربوحة في شجار مع أحمد خالد صالح بعد ان طلبت منها الاتصال به الأن وبدأو في الشجار سويا عندما طلبت منه أن يرسل لها موقعه الأن، وكانت من أبرز الأسالة التي سألتها مربوحة لـ هنادي مهنا عن قبض أحمد خالد صالح لتقول لها هنادي: “ أما أحتاج لحاجة بيشتريلي ومش بيفرق معايا أجره، وغايب بقاله شهرين عني بسبب التصوير.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 6

جدير بالذكر أنه يعرض مسلسل الكبير أوي 6 في تمام الساعة السادسة والثلث مساء على قناة أون، على أن يعاد عرض مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 24 في تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل وتأتي الإعادة الثانية في تمام الساعة 2:00 مساء باليوم التالى، كما يمكن للجهور مشاهدته على قناة أون دراما في مواعيد مختلفة، فضلا عن عرضه على منصة شاهد الإلكترونية والتي يحتل عليها المركز الثالث.