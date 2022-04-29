/694965/الكبير-أوي-6-الحلقة-28-توافد-نجوم-الفن-على-ريد-كاربت-مهرجان-المزاريطة

مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 28، شهدت توافد نجوم الفن والغناء على ريد كاربت مهرجان المزاريطة التي أقيمت فاعلياته اليوم الجمعة وشهد المهرجان حضور عدد كبير من النجوم.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل مهرجان المزاريطة اليوم

قرر الكبير “أحمد مكي” أن يعين زوجته مربوحة “رحمة أحمد” وهدرس وجوني لتغطية فعاليات المهرجان، وذلك بمساعدة دكتور ربيع “بيومي فؤاد” الذي يتولى مهمة الإخراج.

وشهد مهرجان المزاريطة حضور عدد من النجوم منهم الفنان محمد ممدوح، والفنانة هنادي مهنا، والفنان محمد سلام، فضلا عن الفنان فتحي عبد الوهاب والفنانة شيرين رضا التي انكرت معرفتها بالكبير أوي.

نجوم امتنعو عن حضور مهرجان المزاريطة

جدير بالذكر أنه لم يوافق عدد من نجوم الفن على الحضور لمهرجان المزاريطة مثل الفنان أحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدي، كما ظهر الفنان مصطفى بسيط كضيف شرف الحلقة في شخصية منظم حفلات ويعرض على حزلئوم باقة الدوبلير، التي تضم عدد كبير من أشباه الفنانين لحضور المهرجان مثل الفنان كريم عبد العزيز.

ياسمين رئيس تعرب عن استيائها من عدم دعوتها لـ مهرجان المزاريطة

وكانت قد أعربت الفنانة ياسمين رئيس عن استيائها من عدم دعوتها لحضور مهرجان المزاريطة، فشاركت جمهورها بمنشور قالت فيه: “لم تصل دعوتي الرسمية لحضور مهرجان المزاريطة حتى الآن وهذه إطلالتي للسجادة الحمراء.. الكبير أوي 6.. مهرجان المزاريطة”.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 6

جدير بالذكر أنه يعرض مسلسل الكبير أوي 6 في تمام الساعة السادسة والثلث مساء على قناة أون، على أن يعاد عرض مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 24 في تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل وتأتي الإعادة الثانية في تمام الساعة 2:00 مساء باليوم التالى، كما يمكن للجهور مشاهدته على قناة أون دراما في مواعيد مختلفة، فضلا عن عرضه على منصة شاهد الإلكترونية والتي يحتل عليها المركز الثالث.

هذا ويخوض بطولة مسلسل الكبير أوي كلا من النجوم أحمد مكي، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، وآخرين والعمل من تأليف مصطفى صقر، والإخراج لـ أحمد الجندي.