تعرض موقع "روسيا اليوم"، مساء اليوم الجمعة، لهجوم إلكتروني من مجموعة مجهولين.
دوت الخليج
موقع روسيا اليوم يتعرض لهجوم إلكتروني
و طالب متابعيه بالتوجه إلى تليجرام لمتابعته، وتفعيل خاصية التبيهات على روسيا اليوم حتى تصل لهم آخر الأخبار.
عناصر مجهولة تخترق تطبيق نبض .. والأجهزة الأمنية تتدخل للتعامل مع الاختراق
وكانت قد اخترقت عناصر مجهولة تطبيق نبض ، لبث اخبار كاذبة عليه، وتعمل الأجهزة المعنية بالقيام على التعامل مع هذا الاختراق واتخاذ اللازم حيال الموقع.
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