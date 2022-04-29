نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غلق تطبيق نبض في مصر بسبب مشكلة اختراقه ونشر أخبار كاذبه 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة غلق تطبيق نبض الإخباري المشهور في جمهورية مصر العربية، حيث أنه تم إختراق التطبيق من خلال أشخاص مجهولين الهوية، وبسبب هذا الاختراق تم نشر أخبار كاذبة على هذا التطبيق، ولأن تطبيق نبض من التطبيقات الإخبارية المشهورة، ولأن الموقع يمتاز بمصداقيته في نشر الأخبار تم تعطيله لعدم ترويج أخبار كاذبة.

غلق تطبيق نبض الإخباري بسبب اختراقه 2022

تسبب الاختراق في تطبيق نبض الإخباري في مصر بغلقه لحين السيطرة على المخترقين لهذا التطبيق، حيث أنه تم بث ونشر أخبار كاذبة على التطبيق، ويعتبر موقع نبض الإخباري من المواقع التي تمتاز بزيارات كثيرة، ويتم نشر الخبر في وقت قليل أثناء نشره، ولذلك تم وقف تطبيق نبض وتعطيله بحيث لا يمكن استخدامه في هذه الفترة لحين الكشف عن المخترقين، وسبب هذا الاختراق للتطبيق.

وقف تطبيق نبض بمصر ومشاكل التطبيقات الالكترونية

من الأعطال الالكترونية التي تطارد هذه التطبيقات هو الاختراقات والهكر الذي يتم على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث أنه بعض المخترقين يصلون لثغرات تعيق هذه التطبيقات عن العمل، وذلك من خلال الدخول على إدارة هذه التطبيقات سواء كانت تطبيقات إخبارية أو غيرها، ومن الممكن أن يكون هذا هو الذي تسبب في سبب وقف وعطل تطبيق نبض بمصر لترويج أخبار كاذبة وإشاعات في الوقت الحالي.

ولكن بعد وقف التطبيق بهكذا يكون تمت السيطرة على التطبيق من أجل منع الاختراق وعودة التطبيق على حالته الأولىٰ، ومن الممكن أيضاً تأمين التطبيق أفضل بكثير من الأول.

أهمية تطبيق نبض ومصادره في الأخبار 2022

تطبيق وموقع نبض من المواقع التي تستمد أخبارها من مواقع إخبارية مشهورة ومن مصادر موثوقة، حيث أن إختراقه يكون سبب في تشويش لسمعة التطبيق، وهذا يقلل من نسبة زيارات التطبيق بنسبة كبيرة، ولكن التطبيق لا ينقل إلا الأخبار الصادقة بدون نشر إشاعات أو اخبار كاذبة.