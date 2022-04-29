حياة كريمة تجبر بخاطر بائع كسكسى وبليلة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال البائع: "أنا بشتغل الشغلانة دى أبا عن جد، وعندى 3 بنات وولد، اليوم بجيب فيه 100 أو 150 جنيها، ومحصلتش إنى روحت بـ500 جنيه"، ليعطيه أيمن مصطفى 500 جنيه ثمن البضاعة.

وبعدها تطلب طفلة تعمل فى بيع المناديل "متفقة مع البرنامج" الأكل ولكنها ليس معها أموال، ليرد البائع: "ولا يهمك"، ويعطيها مبلغا ماليا.

ليعود أيمن مصطفى، ويخبر البائع أنه شاهد ما حدث، وأنه من مبادرة حياة كريمة، ويعطيه ميدالية أبطال حياة كريمة، كما أعطاه مبلغا لعلاج ابنة ابنته لمدة عامين، إضافة إلى مبلغ آخر، وقال البائع: "نفسى الناس كلها تكون كويسة، وعيالى كلهم مديونين وعليهم فلوس، وهافضل أشقى لغاية لما أموت".