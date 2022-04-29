سفير مصر فى أمستردام يلتقى المبعوث الهولندى الخاص للمياه

جدة - نرمين السيد - التقى حاتم عبدالقادر، سفير مصر لدى مملكة هولندا، المبعوث الهولندى الخاص للمياه هينك أوفينك، وتم تناول أوجه التعاون الثنائى بين الجانبين حول قضايا المياه وتنسيق المواقف والتعاون فى المحافل الدولية ذات الصلة.





وحرص السفير المصرى، على استعراض أولويات رئاسة واستضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، ووضع قضايا المياه فى القلب من مسائل التغير المناخى، وارتباط ذلك بالأمن الغذائى. كما تباحث السفير حاتم عبدالقادر مع المبعوث الهولندى حول أهم ملفات التعاون الثنائى بين مصر وهولندا فى مجال المياه والمشروعات المشتركة بينهما وتبادل الخبرات بين البلدين، فضلا عن تعظيم الاستفادة من التعاون مع الجانب الهولندى فى مجال إدارة المياه.

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