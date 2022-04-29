/694961/بتهمة-التشهير-العدل-جروب-تقيم-دعوة-قضائية-ضد-سمير-صبري

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل الدعوى وذلك خلال السطور القادمة

دعوة قضائية من العدل جروب

وطلبت العدل جروب بعد هذه الدعوى مبلغ ٢٥ مليون جنيه من سمير صبري، وذلك جبرًا للاضرار المادية والادبية التي اصابتها نتيجة الاساءة اليها والتطاول عليها والتشهير بها عبر الوسائط الالكترونية.

أزمة العدل جروب وسمير صبري

وكان المحامي سمير صبري قد تقدم ببلاغ خلال الأيام الماضية للنائب العام ضد شركة العدل منتج مسلسل "فاتن امل حربي" تم تداول محتواه على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي، واتهم فيه القائمين على المسلسل للمحاكمة بجريمة ازدراء الدين الاسلامي وهدم ثوابت الدين والتشكيك فيه ونشر القيم السلبية في المجتمع، وتشويه صورة رجال الدين.

وهي الاتهامات الكاذبة والاقاويل المغرضة التي رأت فيها شركة العدل تطاولا عليها واساءة اليها وتشهيرًا بها. وقد قيدت دعوى التعويض تحت رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٢٢ الدائرة ٨ تعويضات جنوب القاهرة، وحدد لنظرها أول جلسة بتاريخ ٢/٦/٢٠٢٢

قصة مسلسل فاتن أمل حربي

جدير بالذكر أنه تدور أحداث المسلسل حول امرأة تجد نفسها تواجه قانونا قديما قد يحرمها من حقوقها هي وابنتيها، بعد معاناة مستمرة مع طليقها.

وتتابع الأحداث حيث تظن فاتن أن طلاقها من سيف لاستحالة العشرة بينهما، وتعتقد أن الحياة ستستقر وتخلو من المشكلات، لكنها تواجه مجموعة مشكلات بسبب قانون الأحوال الشخصية، الذي يحرمها من ابنتيها إذا تزوجت من رجل آخر.

مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي

ويعرض مسلسل فاتن أمل حربي على قناة CBC في تمام الساعة 7:30 مساءً ، ويعاد بث الحلقة في تمام الساعة 12:40 مساءً في تمام الساعة 1:30 صباحًا ، وستكون الإعادة الثانية في تمام الساعة 10:15 مساءً الساعة 10:15 مساءً.

أبطال مسلسل فاتن أمل حربي

المسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.