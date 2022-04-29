/694964/دا-مش-أكشن-دا-كلاوند-ميساء-مغربي-تنفعل-على-رامز-جلال-بسبب-رامز-موفي-ستار

وقعت الفنانة ميساء مغربي ضحية برنامج “رامز موفي ستار” الذي يقدمه رامز جلال عبر قناة mbc مصر، وكانت من أكثر الضيوف الذين تعرضوا للانهيار خلال الحلقة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل حلقة ميساء مغربي مع رامز موفي ستار

وعنفت ميساء مغربي رامز جلال بعد قيامه بخلع القناع مشيرا إلى أن هذا البرنامج لم يكن له علاقة بالأكشن إنما هو “كلاوند” كما وصفته الفنانة، موضحا أن الكثير من الأشخاص سيفرحون بها بعد ذلك المقلب.

وكانت قد دخلت ميساء مغربي في نوبة بكاء شديدة خاصة خلال مقلب السيارة التي تكاد ان تنقلب في بحيرة بها تمساح، ما أجبر رامز جلال على الخروج خارج إطار المقلب بشكل سريع عن باقية الحلقات الأخري.

مواعيد عرض برنامج رامز موفي ستار

جدير بالذكر أنه تأتي فكرة برنامج رامز موفي ستار حول مشاركة الضيوف سواء من نجوم الفن والرياضة في مضر والوطن العربي في مشهد سينما مع بطل الأكشن العالمي فاندام في فيلمه الجديد حول مُطاردة أكشن، وأثناء اندماج الضحية يظهر الفنان رامز جلال مُتخفي وراء قناع ويضايق الضيف، فضلا عن انقلاب سيارة الضيف في بحيرة، وظهور ثعابين خلفه وتماسيح أمامه تضعه في مأزق.

ويعرض برنامج رامز جلال يوميا طوال شهر رمضان في تمام الساعة السادسة والثلث بعد الفطار مباشرة على قناة mbc مصر ويعاد في تمام الساعة الواحدة صباحا في اليوم التالي.

نجاحات رامز موفي ستار

وكان قد حقق برناج رامز موفي ستار نجاحات بالغة اذ وصدر بيان رسمي من قناة mbc مصر يؤكد على أن المشاهدات تخطت 8 ملايين عبر الفيسبوك، ومليار عبر سناب شات، و2.7 مليون من خلال تويتر، و7.5 مليون عبر إنستجرام، و83.2 مليون عبر تيك توك، كما وصلت عدد المشاهدات إلي 45 مليون مُشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، في 20 يوم فقط.

ووقع عدد من نجوم الفن والرياضة ضحايا برنامج "رامز موفي ستار"، أبرزهم: سليمان عيد، رانيا يوسف، بيج رامي، عمرو السولية، محمد محمود، ياسمين صبري، درة، تارا عماد، هنا الزاهد، هدى المفتي، وآخرون.