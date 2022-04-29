/694962/ميساء-مغربي-تنهار-من-البكاء-خلال-مقلب-رامز-موفي-ستار

انهارت الفنانة المغربية ميساء مغربي من البكاء أثناء حلقتها ببرنامج “رامز موفي ستار” الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر قناة mbc مصر وذلك في حلقة اليوم الجمعة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير إنهيار ميساء مغربي في برنامج رامز

ودخلت ميساء مغربي في نوبة بكاء شديدة خاصة خلال مقلب السيارة التي تكاد ان تنقلب في بحيرة بها تمساح، ما أجبر رامز جلال على الخروج خارج إطار المقلب بشكل سريع عن باقية الحلقات الأخري.

وكانت قد قدم رامز جلال ميساء مغربي، قائلا: “ضيفة النهاردة خليط من عدة دول، راشقة في اي شغالانة،ومش عارفين موهبتها تكمن فين، ومش لايقين الابداع طالع منين، في أغاني تلاقي تمثيل تلاقي، سابت طريق الفن وبدأت في البحث عن طريق التريند”.

وأضاف: “معانا الفتاة الحسناء ذات السمانة السمراء ميساء مغربي”.

رامز جلال يسخر من أزيا ء ميساء مغربي ويتغزل في جسمها

وسخر رامز جلال من أزياء ميساء مغربي خلال فترة ظهورها في حلقة برنامجه اليوم فقال: “"دي شنطة دي ولا شكمجية، واي النضارة اللي لابسها دي، لابسة طارتين دريكسيون مش نضارة”، مضيفا: “مبتغسلش سنانها دي بتكويها بالرخام”.

وتابع حديثه مغازلا ميساء مغربي بطريق إيحائية كعادته: “الفرس حرس، عود بطل يجدعان خلي الواحد اتهطل واستطلت، دي طلع وحش وكنت فاكره جحش”.

واختتم: “ميساء أما علقت النضارة قلبت ميسرة”.

فكرة برنامج رامز جلال

جدير بالذكر أنه تأتي فكرة برنامج رامز موفي ستار حول مشاركة الضيوف سواء من نجوم الفن والرياضة في مضر والوطن العربي في مشهد سينما مع بطل الأكشن العالمي فاندام في فيلمه الجديد حول مُطاردة أكشن، وأثناء اندماج الضحية يظهر الفنان رامز جلال مُتخفي وراء قناع ويضايق الضيف، فضلا عن انقلاب سيارة الضيف في بحيرة، وظهور ثعابين خلفه وتماسيح أمامه تضعه في مأزق.

وشملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عددا من الأسماء منهم عمرو يوسف ، غادة عادل ، محمد أنور ، صابرين ، نجلاء بدر ، هدي المفتي ، تارا عماد ، سنتيا خليفة ، و سليمان عيد ومحمد محمود، و الفنان السعودي الكبير عبد الله السدحان.