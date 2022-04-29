/694959/رامز-جلال-مغازلا-ميساء-مغربي-الواحد-شاف-عود-البطل-اتسطل

حلت الفنانة المغربية ميساء مغربي، ضيفة على برنامج “رامز موفي ستار” الذي يقدمه الفنان رامز جلال طوال شهر رمضان الجاري على شاشة قناة mbc مصر.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تعليقات رامز جلال على ميساء مغربي

أتت تعليقات الفنان رامز جلال على ميساء مغربي مختلفة عن باقية النجوم فلم تحمل الحلقة العديد من السخرية بل كثرت بها المغازلة، فقال: “ضيفة النهاردة خليط من عدة دول، راشقة في اي شغالانة،ومش عارفين موهبتها تكمن فين، ومش لايقين الابداع طالع منين، في أغاني تلاقي تمثيل تلاقي، سابت طريق الفن وبدأت في البحث عن طريق التريند”.

وأضاف: “معانا الفتاة الحسناء ذات السمانة السمراء ميساء مغربي”.

رامز جلال يسخر من أزيا ء ميساء مغربي ويتغزل في جسمها

وسخر رامز جلال من أزياء ميساء مغربي خلال فترة ظهورها في حلقة برنامجه اليوم فقال: “"دي شنطة دي ولا شكمجية، واي النضارة اللي لابسها دي، لابسة طارتين دريكسيون مش نضارة”، مضيفا: “مبتغسلش سنانها دي بتكويها بالرخام”.

وتابع حديثه مغازلا ميساء مغربي بطريق إيحائية كعادته: “الفرس حرس، عود بطل يجدعان خلي الواحد اتهطل واستطلت، دي طلع وحش وكنت فاكره جحش”.

واختتم: “ميساء أما علقت النضارة قلبت ميسرة”.

برنامج رامز موفي ستار لـ رامز جلال

يشار أن برنامج رامز موفي ستار تم تصوير حلقاته الـ 39 في مدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي بعد أن تعاون معها العام الماضي ببرنامج رامز عقله طار، ويشار أن فكرة برنامج رامز جلال الجديد في رمضان 2022 تدور حول إقناع الضيف أو الضيفة بالمشاركة في فيلم أكشن مع نجم الأكشن العالمي فاندام.

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ثم بعد ذلك يتعرض الضيوف لمطاردات سكان البحيرة بالدراجات وللعديد من الانفجارات والمواقف الصعبة أثناء هروبهم بالعربة، كما يخيفهم رامز جلال الذي يجلس مكان فاندام ومتخفي، بثعبان وفي النهاية تتوقف العربة على حافة جسر معدني فوق بحيرة فيها تمساح مخيف وتكاد تسقط.