غلق تطبيق «نبض» بمصر بعد قيام مجهولين باختراقه وبث أخبار كاذبة عليه

قررت إدارة تطبيق نبض غلقه في مصر بعد قيام مجهولين باختراقه وبث أخبار كاذبة عليه. وكانت عناصر مجهولة قد قامت باختراق تطبيق نبض لبث أخبار كاذبة عليه، وتقوم الأجهزة المعنية بالتعامل مع الاختراق واتخاذ اللازم حيال الموقع.

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